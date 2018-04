Local

Gerardo Suarez |

2018-04-21

-Responsabiliza a Graco y a diputados de la situación laboral en la que se halla el órgano electoral

-Además señaló a los diputados de negarse a entregar el dinero de la ampliación presupuestal solicitada

Acusó la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), de inhumano al Gobierno del Estado de Morelos, así como a los diputados de las diferentes fuerzas partidistas, quienes se han negado a entregar los recursos de ampliación presupuestal solicitados para la realización de las elecciones del próximo primero de julio y que los ha obligado a trabajar con el mínimo de personal.

Sin dar respuesta a la petición de los representantes partidistas ante el IMPEPAC quienes incluso, propusieron que la gasolina que gastan los siete consejeros electorales, la ahorraran y pusieran de su dinero para sus traslados a efecto de que se pudiera destinar ese recurso para la contratación de personal, Ana Isabel León Trueba responsabilizó al gobernador Graco Ramírez así como a los legisladores de la situación laboral en la que se encuentra el órgano electoral por la falta de los recursos económicos.

La titular del IMPEPAC, explicó que en el proceso electoral las actividades son establecidas por tiempos que marca la ley, y hay momentos en el proceso que deben sentirse como el que ahora se vive, la falta de recursos y personal. “Mañana tienen que aprobar los consejos municipales y distritales a más de 358 funcionarios y efectivamente el personal que se tiene es insuficiente, eso se precisó ante la Secretaría de Gobierno y la de Hacienda, y el Ejecutivo está siendo inhumano no entregando el presupuesto que se requiere y pensar que se ahorra porque no se da el dinero de enero a marzo para contratar al personal que el instituto necesita, “eso no es un ahorro, es una explotación de personal”.

Dijo León Trueba que los consejeros están en absoluto desacuerdo con la actuación del Ejecutivo, y ahora se enfrentan a dos situaciones, o sacan adelante el proceso electoral que es una gran responsabilidad para el IMPEPAC, que no cuenta con los recursos suficientes o tendrán graves problemas.

“No es un problema individualizado, se trata de la resistencia del Gobierno del Estado que no entrega los dineros que el órgano electoral de Morelos necesita y eso pone en riesgo el proceso electoral”.

Por eso solicitó a los consejeros y representantes de los partidos políticos para que respalden la petición de que se liberen dichos recursos cuanto antes, el Congreso del Estado aprobó destinar 55 millones de pesos y es en el Congreso donde están representados todos los partidos políticos y son ellos quienes aprobaron la partida presupuestal.

En el proceso electoral del 2012 se aprobó un presupuesto de 100 millones de pesos y una ampliación por 41 millones de pesos y en 2018 solo se aprobaron 55 millones, la mitad que hace seis años y por ello puede haber muchas consecuencias por esto, el IMPEPAC tiene una enorme responsabilidad de sacar adelante el proceso electoral.