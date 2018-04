Local

Erick A. Juarez |

2018-04-21

-En reunión con inconformes la titular del TSJ argumentó que no hay recursos para pagarles

La tarde de este viernes, un grupo de jubilados y pensionados del Poder Judicial sostuvo una reunión con la titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López, para exigirle el pago de sus pensiones, debido a que desde el mes de diciembre se les suspendió.

La jubilada Ivonne Islas aseguró que durante la reunión que sostuvieron con la titular del Poder Judicial, Cuevas López sólo se deslindó del pago de sus percepciones, argumentando que no contaba con el recurso económico y jurídico para emitir el pago de sus pensiones, ya que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaron sus decretos debido a que en su momento, Cuevas López emitió una controversia.

“Ella tiene una resolución en la corte en donde le dicen que le convalidan nuestros decretos, la Corte invalidó nuestros decretos después de una controversia que ella interpuso contra cada uno de nuestros decretos, ella legalmente está protegida, no es omisa porque tiene una resolución que dice que mi decreto no vale, no existe ya”, declaró.

En ese sentido, explicó que actualmente son más de 40 ex trabajadores a quienes se les interrumpió el pago, mientras que existen más de 130 decretos de empleados en donde las autoridades del Congreso y la Suprema Corte, invalidó su decreto, situación que en breve se les podría suspender sus recursos.

Ante ello, dijo, solo podrían interponer un recurso ante la Corte Interamericana, situación que lo ve difícil debido a que no cuentan con los recursos para poder realizarlo.

“Yo no soy abogada, era personal de administrativo, y no tenía conocimiento de lo jurídico hasta ahora, hoy en día nos dejó en una situación de un limbo jurídico increíble, no tenemos mucho hacia dónde ir, es una resolución de la SCJN, no tenemos nada, lo único que sería es irnos a una controversia ante la Corte Interamericana, pero de dónde vamos a pagar a un abogado que nos lleve a la Corte Interamericana”, reveló.

Cuestionada respecto a su posible reelección por dos años más como titular del máximo órgano de impartición de justicia, Ivonne Islas aseguró que sería lamentable debido a que desde diciembre pasado mantiene sin ningún ingreso a los ex trabajadores del Poder Judicial.

“Imagínese qué voy a opinar si se pretende reelegir, si nos tiene sin ingresos desde el mes de diciembre”, señaló.