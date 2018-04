Local

| Jorge Robles Salazar

2018-04-21

-Podrían demandar a Arnulfo Montes Cuén y a tres más por falsificación de firmas, amenazas y fraude

Cuautla, Mor.- Por andar de “revoltosos” el empresario Arnulfo Montes Cuén, y el ejidatario Wolfango Aguilar Flores, además del comisariado ejidal de Moyotepec y el dirigente de la Pequeña Propiedad de Leopoldo Heredia, serán demandados por falsificación de firmas, amenazas, fraude y lo que resulte por parte de líderes campesinos de diferentes organizaciones. Cada ejido que se siente afectado y líderes campesinos señalaron que presentarán su demanda, ya que están cansados del actuar fraudulento de los dirigentes del llamado “comité de defensa del agua de los ejidatarios”.

Los presidentes de los ejidos de Tenextepango, Armando Cervantes Benítez; de Anenecuilco, Bruno Castro García, además de Evaristo Genis Sánchez ex presidente de Asurco y Juan Nolasco Vázquez, ex alcalde y ex diputado local, señalaron que ellos fueron los iniciadores de la defensa del agua “sin que nosotros hayamos buscado beneficios personales, lo que hicimos fue detonar que se incrementara el caudal de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR) para beneficio de todos.

Cada uno de ellos habló de que han sido afectados por la manera de conducirse del empresario radicado en el municipio de Jiutepec, Arnulfo Montes Cuén y Wolfango Aguilar Flores, además del comisariado ejidal de Moyotepec, Ricardo Abúndez Bahena, Lino Luna Maldonado, de la Pequeña Propiedad de la Leopoldo Heredia, debido a que andaban repartiendo volantes donde afirmaban que habían recibido 3 millones de pesos cada uno.

Ante ello, denunciaron que si algo les llega a pasar a ellos o sus familiares, “no sabemos quiénes sean los otros, pero sí sabemos quiénes son los autores intelectuales que provocaron algún problema por andar diciendo que recibimos millones de pesos”. Manifestaron que si alguno de ellos tiene documentos de que ellos firmaron algún documento o que recibieron ese dinero “que lo demuestren con las pólizas que si hubo entrega de dinero”.

Por su parte, Sergio Ortiz Fernández destacó que aunque su nombre aparece dentro de los que supuestamente están firmando el documento donde se pide a Asurco el 70 por ciento de los ingresos por la negociación con la Comisión Federal de Electricidad para dotar de agua a la termoeléctrica del poblado de Huexca, municipio de Yecapixtla, “desconozco por qué están usando mi nombre, porque yo no estuve de acuerdo”.

Por acuerdo de los representantes de los ejidos que conforman Asurco, se procederá penalmente con los involucrados “ya estamos cansados, no queremos ni verlos, nada más buscan ver cuánto les va a tocar, se frotan las manos creyendo que nosotros tranquilamente les vamos a dar la anuencia para que se queden con el 95 por ciento de los ingresos, pues están equivocados ¡los vamos a denunciar por rateros!