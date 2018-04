Observador Político - La lucha por Cuernavaca

Opinión

2018-04-21

La elección para Cuernavaca el próximo uno de julio será de lo más compleja y reñida; aunque será mucho más pareja que la que se desarrolla en la entidad, en razón de que hay muy buenas propuestas con sus respectivas fórmulas y sus equipos de campaña que han decidido apostarle a todo por alcanzar la tan ansiada “joya de la corona”.

JOSÉ LUIS GÓMEZ BORBOLLA.- Tal parece el conflicto que se veía empantanaría las negociaciones en la designación final del candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, al final se logró resolver sin tantos conflictos tras los acuerdos previos. Hasta la noche de ayer, todo indicaba que el dirigente del PES era el candidato luego de que a José Luis Gómez Borbolla, se le fue de las manos la candidatura a la diputación local por la vía plurinominal porque la paridad provocó que le toca a una mujer. Luego intentó competir por una curul federal y también se la ganó el secretario técnico del Ayuntamiento, José Manuel Sanz. En el primer distrito le correspondió a MORENA en la coalición y al final, demostró la fuerza interna que tiene Cuauhtémoc Blanco para haberlo instalado en la contienda por el Ayuntamiento aunque quien le peleó hasta el final fue el ex árbitro Gilberto Alcalá.

En el caso de Gerardo Becerra Chávez de Ita, fue desarmado cuando le información directamente desde la Ciudad de México que ese espacio era para Encuentro Social, al final, le ofertaron la sindicatura que era para una dama y en ese espacio fue designada su hija Marisol Becerra de la Fuente. El que se quedó volando en la loma fue el ex secretario particular de Manuel Martínez Garrigós cuando fue alcalde de la capital, Diego Gómez, y quien realizó una intensa campaña para tratar de ser el candidato pero sin ninguna posibilidad, en razón de que siempre fue bloqueado por el Comité Directivo Estatal de MORENA. S u colectivo que creó y consolidó en la ciudad sólo fue para hacerse vigente pero incluso, en su momento, intentaron denunciarlo penalmente porque estaba usurpando funciones del partido de Andrés Manuel López Obrador en Cuernavaca. Al final, se gastó una buena lana en su campaña y lo único que logró es que ahora ya es conocido entre un sector pequeño de la población.

JULIO YÁÑEZ MORENO.- El diputado local será uno de los que dará la pelea por la alcaldía de Cuernavaca en razón de que en el 2012, fue candidato a gobernador por el Partido Socialdemócrata, y pese a que quedó en el cuarto lugar, la campaña que realizó con todo y su chinelo en Francia, llamó la atención. Pero ahora, las condiciones son diferentes, ahora cuenta con tres partidos políticos que lo impulsarán en su proyecto político. El PRD, no está políticamente fuerte en la capital, pero sumado a lo que tiene el Verde Ecologista de México y Socialdemócrata, más la campaña que alcance como candidato, lo colocarán como uno de quienes estará peleando la silla que hace unos días dejó su acérrimo rival Cuauhtémoc Blanco Bravo. Algo importante, es el trabuco que trae de fórmula el diputado en su fórmula ya que son personajes que quizá no sean los mejores pero lo que sí tienen son votos.

VÍCTOR SAUCEDO PERDOMO.- El ex funcionario de la Lotería Nacional y hoy abanderado del PRI la tiene muy difícil, sobre todo por la intensa desbanda de priistas que se están registrando en diversos municipios de la entidad y entre ellos Cuernavaca. Sin embargo, algo que caló hondo entre la militancia tricolor, fue que su hijo, el ex regidor y ex presidente del Partido Revolucionario Institucional en la capital, en lugar de habérsela jugado con su padre y fortalecido el trabajo en las diferentes colonias, con su gente y los líderes con quienes trató, haya decidido refugiarse en la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco). Sin embargo, Víctor Manuel Saucedo Perdomo es un viejo político y tendrá que hacer esfuerzos extrahumanos para convencer a la gente de que su proyecto es el mejor.

JAVIER BOLAÑOS AGUILAR.- El ex presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, tuvo su mejor época política en esos tiempos donde era el jefazo en San Lázaro, sin embargo, cuando se mencionaba que sería el candidato a gobernador jamás visitó el interior del estado, evidenciando que era falsa esa supuesta búsqueda. Javier Bolaños, se enfrentará en esta elección a un grupo de panistas que están inconformes con la actual dirigencia y muchos decidieron traicionar la causa en la búsqueda de más espacios de representación y por tanto, decidieron ponerse la camiseta amarilla como el caso de Carlos Alaniz, un personaje que fue de los pocos que sí trabajo en los últimos años y que pese a todo, sí trae estructura y votos. Lo malo, es que ya no está del lado de los azules en detrimento del candidato oficial a la alcaldía de Cuernavaca por el PAN.

FERNANDO MARTÍNEZ CUÉ.- El ex panista, ex perredista y ex priísta ahora está con la camiseta color turquesa, luego de que decidió competir para la alcaldía de Cuernavaca por el Partido Nueva Alianza. El cártel que tiene es interesante por los cargos y posiciones que ha tenido como el haber sido candidato a gobernador por el sol azteca. Sin embargo, el PANAL es un pequeño partido que trae a penas unos cuantos puntos que le alcanzarán, quizá, para asegurar su registro como partido político. Sin embargo, será el “guerrillero” y quien tiene lista la información en contra de sus contrincantes que se han hinchado de dinero y hoy en día, cuentan con propiedades como ranchos, casas, departamentos y más bienes que será tema de debate en esta elección.

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO.- Su trayectoria política lo respalda y aunque él ha participado en diferentes partidos a cargos de elección, siempre se ha mantenido ajeno a las políticas partidistas y por tanto, es de los pocos que tiene bien ganada su posición como candidato ciudadano e independiente. Salvo algunos personajes que solo simulan y buscan seguir viviendo del presupuesto como Carlos de la Rosa, el resto, es de respeto, con trayectoria, profesionistas en su mayoría y líderes sociales. La fórmula que ha logrado amalgamar es interesante y muchos de ellos traen votos importantes.

