Desde L@S Redes… - La venganza de Ochoa Guzmán

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2018-04-21

Confundidos por el canto de las sirenas, algunos avariciosos ex dirigentes sindicales del magisterio del país y sus réplicas en el estado, dan por automático que una vez ganando López Obrador la presidencia del país les va a entregar el SNTE para volver a saquearlo, eso habrá que preguntarlo a los maestros a ver si están dispuestos.

Quienes movidos por ambiciones sin escrúpulos pactaron a simbiosis su servilismo al más puro estilo de la vieja escuela sindical y se arrimaron a Morena, son movidos por egos personales y revanchismos. Habrá que decir que al Rafael Ochoa Guzmán, el ex secretario general del SNTE frustrado por no poder ejercer el poder en el SNTE, ya que tras bambalinas tuvo a la maestra Elba Esther Gordillo, no le interesa defender los derechos y conquistas de los trabajadores del país, ni mucho menos a sus lacayos parientes e incondicionales.

Lo que los mueve es la sed de venganza por ser arrebatados de una organización que convirtieron en patrimonio familiar y que se enriqueció a costa de las cuotas de los maestros, quienes en todo caso tendrán que decidir si quieren volver a ser hurtados y manipulados. Ochoa y su camarilla suponen que López Obrador les firmó un cheque en blanco con cargo al SNTE, pero se equivocan si piensan que el gremio magisterial no tiene memoria y se equivocan si creen que los maestros los están esperando con los brazos abiertos. La afrenta de varios años de ser coaccionados no la olvidan.

En Morelos es claro el ejemplo de la respuesta de los agremiados al SNTE le han dado a estos falsos redentores del sindicalismo magisterial. Su negativa a incorporarse a las redes que han intentado tejerse es evidente ante la identificación de los verdaderos objetivos que mueven a esta pandilla, por lo que su rechazo a golpear y dividir a la organización sindical ha sido tajante. En términos simples, lo agremiados al SNTE no buscan revivir cadáveres entre sus ex dirigentes sindicales, pues saben que representan aquellos tiempos del oscurantismo gremial, caracterizado por la opacidad y el sometimiento.

Por si fuera poco, la bandera que han tomado para dar marcha atrás a la reforma educativa no sólo enfrenta el rechazo de un número importante de agremiados que se han evaluado y son capacitados, quienes también han sido reconocidos por ello, sino que también confronta a los padres de familia y a la sociedad en general. La reforma educativa no es sólo la evaluación y para quienes entre el magisterio la han enfrentado, la incertidumbre laboral se ha disipado, pues las estadísticas señalan que no hay despedidos, y en cambio varios han visto incrementado su salario y prestaciones, en tanto que el ingreso al servicio le ha dado la oportunidad a los docentes mejor preparados.

En este contexto los argumentos a esta cuadrilla de cicateros se les acaban y dejan al descubierto su único propósito: intentar regresar al control del SNTE para volver a saquearlo, pensando que los agremiados estarán dispuestos a recibirlos olvidando que las riquezas de las que gozan han sido a sus costillas, veremos qué dicen…

L@S REDES: Lo que comenzó a circular por las redes desde la noche del pasado jueves sobre la negativa del registro de Hortencia Figueroa como candidata del PRD a la Senaduría, se confirmó ayer luego de que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la CDMX resolviera revocarle su postulación, esto bajo el argumento que no renunció a tiempo a su cargo como dirigente estatal del sol azteca. Esto es un ejemplo de la ambición de muchos políticos que no quieren dejar una cosa cuando ya están en otra, y sobre todo, cuando de seguir pegado a la ubre oficial se trata. Ahora el PRD tendrá que sustituir a la también diputada local, quien se quedó como el perro de las dos tortas… Y bueno, por las redes circuló como reguero de pólvora entre los cibernautas aficionados al futbol el robo en México de la copa de la Europa League, uno de los trofeos más codiciados por los clubes de ese continente y que andaba de exhibición en la Ciudad de León, de donde misteriosamente desapareció la noche del pasado jueves. De plano que el país empeora en el tema de la seguridad y ya nada ni nadie está a salvo…

