Deportes

| Ignacio Cortés

2018-04-21

JIUTEPEC, MOR.- El Santos Laguna igualó a uno con el Rayos Corona y la selección de la Sección 108 pasó sobre el Barza 3-1, en los campos del Vicente Alcántar, al continuar el certamen de balompié de la liga Intersemanal, en juegos en los cuales la batalla fue intensa, buscando siempre la victoria por los cuatro escuadrones, y sólo para uno de ellos se alcanzó el objetivo, pero costó sangre, sudor y lágrimas, pero ya los tres puntos se encuentran en sus alforjas pensando en la calificación.

Santos Laguna 1-1 con Rayos Corona

El Santos Corona salió de la mano con el Rayos Corona a un gol, en un duelo parejo, en el que se buscó la victoria y, al final, terminaron por neutralizarse, por llevarse un punto a casa para cada quien, con anotaciones de Eduardo Villalobos por los santististas, y por sus antagonistas, Iván Bárcenas, con un duelo cargado de talento y de esfuerzo continuo.

Sección 108 3-1 al Barza

En otro de los encuentros de la jornada, el cuadro del Sección 108 se llevó el triunfo sobre el cuadro del Barza 3-1, después de una batalla de poder a poder, de esfuerzo constante, y en donde César Ortiz concretó en dos ocasiones y en una lo hizo, también por los ganadores, Alejandro Peralta, mientras que por los derrotados, Doro Gorostieta.

Resultados

Así las cosas, en la semana se registraron los siguientes resultados,. Santos 1-1 con Rayos Corona, mientras que el Sección 108 dio cuenta del Barza 3-1, mientras que el seleccionado del Radio Taxi El Porvenir igualó a dos con el Bambury y el escuadrón del Sindicato del Tribunal Superior de Justicia se hizo de la victoria 4-1 sobre el Transfore, para un total de 15 anotaciones para las cuatro participaciones de la presente jornada del torneo de fútbol.

Final de la liga Empresarial

JIUTEPEC, MOR.- En la cancha del Vicente Alcántar uno, a las 16:30, en la jornada sabatina será la final del circuito, entre el cuadro de Sobrinos del Diablo el Deportivo Galácticos, en duelo en el que cualquiera puede salir con banderas al aire, puesto que las fuerzas están parejas, y no sería extraño llegar a la ronda de las penas máximas.

Sobrinos del Diablo dio cuenta del cuadro de Pepsi Cola por doble 4-1 para el 8-2, mientras que Galácticos dispuso, en las semifinales, del Baxter por 5-2 y 4-2, para el 9-4.

México 8-0 a Nicaragua

MANAGUA, NICARAGUA.- Como se había vaticinado, el seleccionado mexicano de menores de 17 años no tuvo dificultad para golear en su debut, 8-0 sobre el representativo de Nicaragua, en estadio del lugar, en la eliminatoria de la Concacaf de la rama femenil, en donde la morelense, Aislinn Naomi García Beltrán, al menos no inició, y se entiende, hace sus pininos, con sólo 14 minutos disputados con el Pachuca en todo el torneo de clausura, en el 4-1 sobre Morelia, y no se explica por qué Mónica Vergara la llevó con el equipo.

Nicaragua: 2.- V. Roblero; 3.-V. Silva; 4.-N. Orellana; 6.-V. Mendoza, 7.-J. Sánchez; 8.-H. Martínez; 10.-S. Pérez; 13.-Y. Humphreys; 14.-A. Talavera; 16.-D. Medrano y L. Martínez. DT. V. Fernández. México: 1.-J. Gutiérrez; 2.-R. Reyes; 3.-T. Sánchez; 4.-K. Gómez; 5.-X. Ríos; 7.-N. Díaz; 8.-N. Pérez; 10.-A. González; 11.-A. Vázquez; 17.-N. Mauleon y 19.-R. Villuendas. DT. M. Vergara. Goles: México: Nicole Pérez al 10´; Nayeli Díaz al 15´; Natalia Mauleon a los 33´y 43´; Alison González a los 45´y 72; Aylin Avilez al 60´ y Reyna Reyes al 64´.