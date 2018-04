Cultura

2018-04-21

Desde Tabasco

Cada una de las siete cumbres anteriores -dos extraordinarias- atiende un tema central. Por ejemplo "Prosperidad con Equidad: El Desafío de la Cooperación en las Américas", fue el de la anterior que se celebró (2015) en Panamá. En el sitio web de la Cumbre de Lima expresa que se celebran cada tres años y "ofrecen la oportunidad a los mandatarios y mandatarias de definir conjuntamente una agenda hemisférica al más alto nivel que aborda los desafíos urgentes e impulsa un cambio positivo".

Pero la presión del imperio no se hizo esperar y a pesar de la estrepitosa caída del presidente peruano anterior, se mantuvo la negativa de permitir la presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien pese a la negativa de las autoridades peruanas, había insistido en que iría. También se espera la asistencia al evento de Raúl Castro. Pero aún no está definido lo que ocurrirá. Ver: https://www.cibercuba.com/noticias/2018-04-09-u1-e129488-s27061-marco-rubio-convoca-audiencia-senado-cumbre-americas

¿De dónde viene ese afán de Marco Rubio para insistir en la clasificación que se maneja entre buenos y malos a los gobiernos de la Región? Los “buenos” son aquellos países que atienden los mandatos de la Casa Blanca y los “malos”, los no alineados a esa forma de entreguismo. Las tácticas empleadas por el gobierno de Trump son concretas. Elementales, como no invitar a Venezuela; procesadas, como la que dedica a Cuba -otro de los “bad guys” de América, según el gobierno de E.U-. Me refiero al proyecto “Buiding Bridges for Civil Society in Cuba”, financiado por el Departamento de Estado, promoviendo la participación de grupos anti-cubanos en foros regionales de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Enfrentar a hermanos con hermanos, es la meta. Por ello Rubio y su grupo se introducen en la Cumbre de las Américas de Perú, para hablar mal del gobierno de Cuba, de Venezuela y de cualquier otro que se atreva a levantar la voz contra las propuestas pro-imperio, a fin de que impacte en los medios. Todo ello con dinero, a través del conocido Proyecto PASCA: “Participación de la Sociedad Civil en la Cumbre de las Américas” que intenta crear un “foro ciudadano” de tendencia derechista, en la Cumbre de Perú.

PASCA es operado por la Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia –Redlad- financiada por la Fundación Freedom House, radicada en Washington, misma que actúa con recursos del Departamento de Estado, regando financiamiento a acciones como el “Building Bridges…”. Llevará el Proyecto PASCA a pronunciarse mal de Cuba y otras naciones cuyos gobiernos mantengan una actitud de dignidad, a una lista de invitados, que tendrán apoyos en canales y periódicos cumpliendo el propósito para el cual les se les contrató. La lista viene adjunta en el enlace. Ver: http://www.losangelespress.org/proyecto-pasca-verdad-cuba-contrarrevolucion/

Por lo pronto ya hay reacciones ante una Cumbre que presagia el avasallamiento de los gobiernos de la Región que apoyarán cualquier propuesta que lleven los “amigos” del gobierno estadounidense. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció (10-Abril-2018) que no acudirá a la VIII Cumbre porque “supuestamente” fue retirada la seguridad a la delegación de su país, considerando al evento como "una pérdida de tiempo". "Retiraron la seguridad a toda la delegación de Venezuela, por eso…decidí que no voy a ir a la Cumbre de las Américas en Lima y me voy a quedar con el pueblo de Venezuela los días 13 y 14", anunció Maduro.

En febrero, Perú retiró la invitación a Maduro, después de “deliberar” con los catorce países que forman el Grupo de Lima y otras naciones, incluyendo Estados Unidos, quienes vetaron la presencia del gobernante, echando mano de la Declaración de Quebec del 2001, que antecedió a la Carta Democrática de la OEA, usada con diversas interpretaciones. Ver: https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/CumbreAmericasQuebec_Declaracion.pdf

Maduro precisó que la supuesta decisión del Gobierno peruano de retirarle la seguridad a la delegación venezolana es "ilegal" e "inamistosa". Por ello los días 13 y 14 se quedará en el país para "conmemorar" el intento de golpe de Estado que el 11 de este mes, pero de 2002, sufrió el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013). "Me quedo en Venezuela, esa es mi decisión (...) No vamos a la Cumbre", un encuentro que calificó, de nuevo, de "perdida de tiempo". El máximo dirigente de Venezuela comentó también que la ausencia de última hora, anunciada por el presidente Donald Trump, se debe a que el líder norteamericano considera a Lima "un patio trasero" y "desprecia, usa y desusa" a los líderes de derecha de Latinoamérica.

Una fuente de la Casa Blanca confirmó que Trump no viajará a la Cumbre por los acontecimientos en Siria y que en su lugar lo hará el vicepresidente Mike Pence.

La decisión de excluir a Venezuela de la Cumbre, una acción que el país caribeño considera ilegal, llevó hoy al Gobierno de Antigua y Barbuda a anunciar que no participará en la reunión. Otros países, ideológicamente cercanos a Venezuela, como Bolivia y Cuba, ya expresaron sus molestias por la manera cómo se vetó la presencia de Venezuela, pero no tienen decisión sobre su ausencia del evento. Ver: https://www.cibercuba.com/videos /noticias/2018-04-11-u141144-e20037-s27061-maduro-se-resigna-anuncia-no-acudira-cumbre-porque

v_barcelo@hotmail.com