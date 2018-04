Local

Gerardo Suarez |

2018-04-20

-Desempeñan jornadas laborales extenuantes, denuncian representantes de los partidos políticos con registro en el órgano electoral

-Sugieren la contratación urgente de 31 plazas eventuales, para “oxigenar” a quienes están prestando sus servicios en esas condiciones

Las extenuantes jornadas laborales a las que ha sido objeto el personal por parte de los consejeros del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), fueron calificadas como de “esclavos”, ya que trabajan casi las 24 horas del día lo que ha ocasionado que varios hayan enfermado, denunciaron los representantes de los partidos políticos ante el órgano electoral, quienes incluso pidieron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que constate la situación en la que se encuentran los empleados.

Alberto Esquivel Ocampo, de Movimiento Ciudadano; Francisco Gutiérrez Serrano, del PRD; Israel Yudico Herrera, del PSD; entre otros representantes personales, debatieron por espacio de dos horas con los consejeros, quienes respaldaron la decisión del Javier Arias, quien pidió a sus homólogos del Consejo Estatal Electoral contrataran de urgencia a 31 plazas eventuales para apoyar y convertirse en un “oxígeno” para quienes ahí están prestando sus servicios.

Ubléster Damián, consejero del Impepac, consideró que las intensas jornadas laborales en la que está trabajando horas extras el personal del órgano electoral, se compensarán con un bono de tres meses que se les entregará por estas actividades que realizan derivado de los comicios del primero de julio.

Los representantes partidistas coincidieron en que la carga de trabajo que les están imponiendo al personal del órgano electoral es inhumano y más porque se están enfermando y así acuden a laborar, situación que puede provocar que se colapsen las elecciones por esa presión a la que están siendo sujetos quienes se están encargados de realizar los comicios, ya que insistieron que no hay las condiciones para que sigan trabajando las 24 horas diarias.

La explotación que se está realizando por parte de los consejeros electorales en contra de quienes están prestando sus servicios fue contado por los representantes partidistas quienes incluso, les ofrecieron alternativas de solución como el hecho de que ya no utilicen recursos de la institución para sus unidades y el dinero que se junte se pueda utilizar para la contratación de personal que puede servir para apoyar a quienes están extremadamente agotados antes de las elecciones constitucionales.

Mientras que los consejeros consideraron que no han podido contratar al personal que se tiene contemplado por la falta de recursos económicos, en razón de que el gobernador Graco Ramírez y los diputados locales no les han entregado el dinero que solicitaron de la ampliación presupuestal y por tanto, están sin posibilidades para poder atender esta petición y reclamo hasta que no llegue el dinero anunciado por el Poder Ejecutivo.