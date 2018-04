Local

El PRI no está desmembrado, solo se “oxigena”: Alberto Martínez

Guadalupe Flores |

2018-04-20

Para el presidente del Comité Directivo del PRI, Alberto Martínez González el partido no está desmembrando, sólo se está oxigenando y sacando lo que no sirve, esto, luego la salida de priístas que se sumaron a la campaña del candidato del PRD-PSD a la gubernatura de Morelos, Rodrigo Gayosso Cepeda.

En conferencia de prensa, acusó a los ex priístas de renunciar porque "se dejaron comprar y les llegaron al precio en otros partidos", incluso, dijo, han sido candidatos perdedores que se niegan a dar paso a las nuevas generaciones".

"Y no vamos a estar al capricho y a los chantajes de algunos personajes que se han ido, y regresado y ahora otra vez se van, traicionando así la dignidad de su persona y la institucionalidad de nuestro partido", expresó.

Sobre la salida del precandidato del PRI a la alcaldía de Cuautla, Ricardo Arizmendi Reynoso que se suma a la campaña del perredista, Martínez González dijo “intentó como siempre chantajear al priísmo, tratando de colocar en la lista de regidores a sus amigos y no a nuevas caras o liderazgos”.

Pero Ricardo Arizmendi acusó al candidato a la gubernatura PRI y al dirigente estatal, Jorge Meade Ocaranza y Alberto Martínez González, respectivamente, de actuar bajo imposiciones, pero el presidente del tricolor respondió: “son mentiras, porque efectivamente en el pasado el partido pudo haber estado secuestrado, pero en la actualidad no es así, y lo demuestra la gran cantidad de rostros y nombres, sobre todo jóvenes, que buscarán el voto”.

Alberto Martínez calificó a sus ex compañeros como "desertores porque no solamente traicionaron la confianza que se depositó en ellos, sino que se dejaron comprar al no haber obtenido las candidaturas que buscaban para satisfacer sus intereses personales. Es mejor que se vayan, porque son políticos que acumulan ya un historial de derrotas electorales.