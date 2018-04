Local

Erick A. Juarez

2018-04-20

Luego de que en la Ciudad de México se registraran dos casos de tráfico de personas por parte de una banda dedicada a este ilícito, la cual operaba en esa entidad y en Morelos, donde las víctimas eran contactadas a través de cuentas del Twitter, autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmaron que a la fecha no cuentan con una denuncia formal por la comisión de este delito.

En entrevista, el titular de la FGE, Uriel Carmona Gándara, aseguró que tienen conocimiento de los casos que se registraron en la Ciudad de México, por lo que sólo se encuentran a la espera para que la ciudadanía presente sus denuncias en caso de haber sido víctima.

“Tenemos conocimiento de esos eventos en la Ciudad de México, estamos enterados hemos recibido oficios de colaboración que por protocolo se mandan de las procuradurías de otros estados para conocer si hay material que sea útil para las investigaciones, pero aquí en el estado no contamos con una denuncia dirigida a hechos de esa naturaleza, no podemos nosotros investigar un hecho de apariencia de delito si no tenemos una denuncia”, dijo.

Cabe recordar que hace unos días Carla y Lucía fueron víctimas de una banda que usa esa modalidad y opera en Morelos y la Ciudad de México; las dos fueron enganchadas en Cuernavaca con el engaño de un trabajo de edecanes que vieron en internet.

A las dos, la entrevista se las realizó, en diferentes días, una pareja. Ahí se enteraron que se trataba de ofrecer sexoservicio bajo una modalidad en la que ellas debían pagarles una comisión semanal, a cambio, los contratantes les crearían una cuenta de Twitter en la que subirían sus fotos y ofrecerían los encuentros íntimos.

Ante tal situación, el Fiscal General, Uriel Carmona Gándara exhortó a la ciudadanía en general a que en caso de ser víctima de este tipo de delitos, acuda a cualquier agencia el Ministerio Público o a la Fiscalía General del Estado para denunciarlo.