Desde L@S Redes… - Las sanciones electorales

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2018-04-20

La sanción a José Manuel Agüero Tovar, el alcalde de Jiutepec que quiere reelegirse, podrá ser legal pero es sumamente cuestionable desde el terreno de la ética, sobre todo cuando la mayoría de los aspirantes federales y locales no respetan la ley y abiertamente están en campaña desde hace años o meses; luego entonces, la vara debería medir parejos a todos.

Y es que la mayoría, salvo honrosas excepciones, burlan la ley buscando hasta en los más elementales recovecos, para que de manera subliminal o abierta, se promuevan por diferentes medios publicitarios, de comunicación o en las redes sociales, donde con imágenes, mensajes e incluso discursos, buscan atraer la atención de los ciudadanos y potenciales votantes. Sabedores de que no hay tiempo que perder, la época de veda electoral no los detiene, e incluso aquellos que aspiran a nuevos cargos desde sus posiciones como funcionarios o representantes populares, no vacilan en capitalizar acciones y programas oficiales.

Pese a ello, habrá que reconocer que la vigilancia sobre el comportamiento de los candidatos y sus partidos dentro del marco de la legislación electoral es una acción casi inexistente, y de no ser porque parte de la competencia y la guerra sucia que enmarca este proceso se centra en el celo y el golpeteo de los propios protagonistas, dicha ley y las sanciones que contempla pasarían desapercibidas.

El asunto es que, al menos en este tema, los órganos electorales federales y locales, no tienen la capacidad para poner orden, en tanto que los partidos políticos y la mayoría sus candidatos, no se ciñen a la norma en cuanto al manejo y promoción de su imagen pública, pero bastará por ahora imaginar que en temas como el del financiamiento y la fiscalización, tampoco hay la capacidad para establecer los candados necesarios, evitando por ejemplo, que el dinero mal habido llegue hasta las campañas electorales

Y para muestra, en Morelos se ciernen bajo sospecha investigada pero no sancionada, el caso de una decena de alcaldes que están relacionados con carpetas de la Fiscalía del Estado, sobre la actividad delictiva de grupos criminales, y en las que figuran por haber recibido presuntamente, recursos millonarios para financiar sus campañas electorales. En otras entidades, de igual forma existen decenas de casos similares pero que por razones inexplicables, en su mayoría no concluyen con sanciones ejemplares.

Y evidentemente no es un tema fácil, incluso para las autoridades electorales y de justicia resulta espinoso porque se tocan fibras tan sensibles del que es, hoy por hoy, el mayor problema del país, es decir, la violencia e inseguridad provocada por las organizaciones criminales y que está fuera de control. Basta señalar, por ejemplo, que para los comicios del próximo primero de julio en extensas zonas del territorio nacional no hay condiciones para llevar a cabo las votaciones, aunque los gobierno locales y el federal aseguren que sí, a ver…

L@S REDES: Ya lo hemos tratado en este espacio y lo seguiremos haciendo. El tema de la “encuestitis” se ha salido de control y sobre todo por las redes sociales, circulan infinidad de datos que en su mayoría no son producto de métodos científicos y por ende no deberían tener ninguna credibilidad, sobre todo cuando entre unos y otros sondeos hay abismales diferencias. Nosotros coincidimos con muchos de los comentarios que los usuarios de las redes aportan, en cuanto a que lo que dejan en claro estos ejercicios es que el que paga manda… Y es que la guerra sucia está a todo lo que da y entre los simpatizantes de los candidatos presidenciables, por ejemplo, la amistad, el parentesco y hasta el amor puede acabar, y todo por la defensa a ultranza y el desgarre de vestiduras que muchos de estos apasionados seguidores demuestran a la hora de defender a sus gallos. Bien reza la sabiduría popular que dice que “en la guerra como en el amor todo se vale”, pero lo ideal sería que después del primero de julio todos sean tan cuates como antes, veremos… Que alguien me explique qué quiso decir Jorge Meade Ocaranza en la foto de uno de sus portales de Face en el que escribió el siguiente mensaje: “En Oaxtepec con Moro, mi amigo de cuatro patas”, donde aparece con un caballo…

provisor7@hotmail.com

Twitter: @provisor77

Face: Miguel Ángel Provisor