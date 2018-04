Opinión - De Santa Anna a Salinas… La Compra-Venta de México

Opinión

Hugo Carbajal Aguilar

2018-04-20

La Compra Venta… así se llama este texto del Dr. John Saxe Fernández algo que ha venido investigando, informando y en cierta medida denunciando desde hace ya algunos años, justo desde que inició este modelito impuesto por los Chicago Boys bajo la égida académica de Milton Friedmann, Neoliberalismo.

El ejemplo para nuestra América lo constituyó Chile bajo el golpe de Estado ejecutado por el criminal Augusto Pinochet que provocó la muerte y opresión de miles de chilenos que iniciaban el tránsito pacífico al Socialismo cuya sola mención sigue provocando alarmas y escándalos. Se imaginan todo lo peor. Pues sí, ahí justamente en Chile inició esta imposición y Pinochet contrató los servicios de Friedmann para empezar a desmantelar la nación entera. Sólo le faltó privatizar el Metro.

Los funcionarios mexicanos mandaron a sus pilcates a estudiar al extranjero con todo el propósito de ser domesticados a fin de regresar a poner en práctica lo aprendido en esas escuelas como Yale, Harvard, Stanford y otras. Carlitos Salinas, Ernestito Zedillo, Pedrito Aspe son ejemplos claros de esta domesticación y tan lo hicieron que son incapaces de ver y comprender las consecuencias de esa política económica nefasta y perversa. Zedillo hasta se burlaba de los opositores llamándolos globalifóbicos. Chavos de dieces en sus diplomas reprobados en la realidad, eso sí, disfrutan hasta la fecha las migajas que les caen -o que les arrojan- de la mesa de sus amos.

El Dr. Saxe Fernández nos dice: Habría que revisar la relevancia de los Tratados como el de Guadalupe en 1848, el de La mesilla en 1853 o el de McLane-Ocampo en 1859 y cómo es que salimos avantes. No perder de vista que EEUU sigue teniendo desde el S. XIX un interés empresarial estratégico por el Istmo de Tehuantepec y que sigue insistiendo en incorporar a toda esta América a sus intereses geoestratégicos y hegemónicos. Lo intentó con el Plan Puebla Panamá (PPP) y lo continuó con el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA). Por cierto en una reunión con los Presidentes todos de América Vicente Fox hizo el ridículo actuando prácticamente como vocero de George Bush defendiendo estas iniciativas frente a la férrea oposición de Hugo Chávez, de Néstor Kirchner y otros.

“Con ironía, dice John Saxe, se expresó en un estudio que el PPP es un paso estratégico estadounidense en la conformación de un ALCA donde el gobierno mexicano asumirá el papel de enganchador”.(¡!) Ya desde 1853 el “…Tratado de La Mesilla comprometía la soberanía de México al aceptar el tránsito comercial y militar norteamericano por el Istmo de Tehuantepec que otorgaba a EEUU el derecho de protección de la carretera y del ferrocarril por construirse”.

Este impulso gringo que nunca ha cesado, se concretó en propuestas Salinistas, Zedillistas y después Foxistas para privatizar la CFE y PEMEX a favor de los intereses estadounidenses con sus socios locales. Zedillo concretó la venta de Ferrocarriles “Nacionales de México”. Ahora es gato de las empresas compradoras, gatito de Angora si quieren pero gatito al fin.

“Salinas privatizó un torrente de empresas públicas (se estima que mil 200 con un valor de 23 mil millones de dólares) y Zedillo se esforzó por llevar al piso de remates las grandes joyas de la nación…

“…Todo lo que históricamente personifica Santa Anna se hace más patente con sólo recordar las consecuencias de (más de) veinte años de aplicación irreflexiva e irresponsable del ´diseño económico´ auspiciado por EEUU sobre la integridad económica, social, política y territorial de la federación. El traspaso de las principales empresas…a manos extranjeras como lo plantea Craig Torres del Wall Street Journal está causando trastornos…está cambiando la forma en que los mexicanos trabajan y la forma como perciben su futuro”.

En Monterrey N.L. ciudad industrializada y que se considera distinta al resto del país (o sea, haz de cuenta, te lo juro…) los altos círculos de la iniciativa privada se comportan menos como una clase capitalista nacional y más como agentes de intereses extranjeros. Aceptan felizmente su subordinación.

Recordemos algunos episodios históricos. Santa Anna se aferraba a la política de llevar a su ejército y al país a la rendición incondicional. El periódico Herald de Nueva York informó que Santa Anna había celebrado un tratado secreto con EEUU por el cual se obligaba a abandonar los Estados invadidos disponiendo las cosas a fin de que, después de varios reveses, la nación se prestara a celebrar la paz bajo cualquier condición y circunstancia. Como premio, EEUU garantizaba a Santa Anna la presidencia por diez años(¡!). Hubo descomposición económica, social y política. Santa Anna fue reconocido como el jefe y protector de la facción que deshonró la historia mexicanas con sus entregas y excesos. Finalmente se burló de la constitución y se otorgó el título de Alteza Serenísima.

La compra de Louisiana, la “anexión” de Texas y el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848 sentaron precedentes sobre la centralización de los poderes. Ahora el Poder Ejecutivo podría hacer la guerra o firmar Tratados internacionales así, hasta el TLCAN actual tan discutido por Trump y sus secuaces con la pandilla de acá. Todo esto ha significado el abandono de las estipulaciones constitucionales que restringen la capacidad del presidente en turno para firmar estos Tratados a la aprobación de dos terceras partes del Senado.

Espero que el senador Rabindranath haya sabido esto. No lo dudo, sus intervenciones en tribuna han sido históricas. ¿Ud. recuerda alguna?

Las políticas militares y entreguistas de Santa Anna tuvieron como objetivo entregar a Polk mediante la firma de un “contrato de compra-venta” más de la mitad del territorio mexicano, es decir 2 millones 263 mil 866 km.2. En los esquemas actuales se auspician mecanismos inductores de la “desnacionalización integral” que preparan el terreno para la compra-venta total, o sea, para el traspaso al empresario extranjero predominantemente gringo de las principales operaciones económicas. Comparar a Santa Anna con los últimos presidentes a partir de Miguel de la Madrid es sumamente significativo. Santa Anna como todos y cada uno de estos individuos no han sido más que agentes del gobierno norteamericano a quienes los invasores ofrecen el poder a cambio de su colaboración.

¿México para los mexicanos? Ajá.

Saxe Fernández: “EEUU impulsó el programa de privatización petroquímica contando con el aval de De la Madrid y de Salinas quien preparaba así su ascenso a la presidencia jugando la “carta petrolera” ante Washington, especialmente ante el “lobby petrolero texano” y la influyente industria del gas y del crudo de ese país, una acción más que reminiscente de la traidora “Carta de cesión territorial” jugada por Santa Anna imitada públicamente en 1996 por Vicente Fox gobernador de Guanajuato en una reunión con empresarios en Nueva York donde se manifestó en favor de la “privatización total de Pemex”.

Salinas asume el poder mediante un masivo fraude electoral tolerado y hasta asesorado por Washington. Golpeó públicamente y con artimañas sucias el liderazgo del sindicato petrolero considerado por Washington un obstáculo. De esta forma las empresas preparaban las bases para la privatización de Pemex y para su eventual extranjerización. Lo imitó FeCal quien desapareció por decreto la Comisión de Luz y Fuerza que tenía también un sindicato opositor.La corrupción en México no es nueva, lo nuevo es cómo con el programa de privatizaciones el gobierno de Salinas amplió las oportunidades de corrupción a proporciones inimaginables y realizó las transferencias de riqueza más grandes en la historia del país.

¿Y ahora? Veamos, juzguemos y actuemos. El PRI es el culpable directo e histórico. El PAN es cómplice, coadjutor, corresponsable. El Verde, el PSD y el Panal son títeres. El PES se hace güey y el PRD y Movimiento Ciudadano -en voz de mi sacrosanto compadrito de Tlatenchi- ya dieron las nalgas.

Concluyamos. Mis maestros queridos dijeron más de una vez: No sabemos qué país vamos a dejar en sus manos. Yo estoy obligado a decir a estas nuevas generaciones: No sé, realmente no sé si les vamos a dejar país.Depende de la decisión de las mayorías y depende también de que estos rufianes respeten esa decisión.

De otro modo, habrá que defenderla.