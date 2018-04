Nosotros - Los falsos profetas

Opinión

| José María Román Román

2018-04-20

En estos días ya circulan los anuncios promocionales de los candidatos a diversos cargos de elección. No ha aprendido la clase política la lección que le muestra la realidad social. Como siempre, como es su estilo, prometen lo que saben que no podrán cumplir y lo hacen a sabiendas de que el engaño es parte de la forma de ser a la que se ha acostumbrado al pueblo. Vivir de la mentira es parte del negocio de quienes hacen del proselitismo político un apostolado maquiavélico.

Pero el precio de la mentira política es finalmente el precio que la sociedad está pagando con la realidad vive en sus calles. Es vital resolver algo que Graco dejó en el tintero, pero que le valió el triunfo, ese triunfo obtenido a través de la mentira como lo es y lo fue el prometer acabar con la delincuencia en solo 18 meses. Los problemas se han agravado y nuestros políticos siguen siendo los mismos y siguen haciendo lo mismo que Graco cuando nos dicen que van a acabar con la delincuencia. Prometer sin explicar las bases en que sustentan los proyectos de seguridad es una gran mentira que solo permite engañar impunemente al electorado. La seguridad es elemental para el desarrollo de la sociedad y no han terminado por entenderlo y es por eso que es indispensable tomar con seriedad el tema, sobre todo en los candidatos de elección a Gobernador. No puede ninguna sociedad progresar o sostener las condiciones sociales y económicas sin un margen de seguridad razonable. Es la base y el pilar tratándose de desarrollo social. No habrá inversiones y se ahuyentarán inversiones sino hay seguridad para la sociedad porque los inversionistas huyen cuando se presenta el fenómeno o en su caso dejan de invertir ante el temor de ser víctimas de la delincuencia. Los candidatos hasta ahora no han presentado un plan integral sobre lo que harán sobre el tema que es básico para sostener la viabilidad de funcionamiento de la sociedad. No basta y ni siquiera es suficiente el anunciar el que se va a terminar con ese problema. Se tiene que detallar bajo qué argumentos y sustento deberán resolver resolverlo. Por ahora no ha salido a flote ninguna propuesta seria digna de tomarse en cuenta y al parecer están dejando todo en manos de lo que los candidatos a nivel nacional propongan y eso es totalmente incorrecto porque el delito pasa por el ámbito estatal y municipal en su inmensa mayoría.

Sin la seguridad no habrá más empleos y veremos más gente en la calle con problemas de sobrevivencia. Hoy es el momento de enfrentar el problema con otra cara, con otro aspecto diferente al fallido de Graco y por desgracia no aparece en los medios nada que nos diga por parte de los candidatos cómo se resolverá. Hay ya algunos síntomas nacionales del problema cuando Margarita Zavala fue severamente cuestionada el 17 de este mes en Monterrey por la señora Irma Leticia Hidalgo Rea cuyo hijo fue víctima colateral, “tu esposo nos destrozó la vida y no moviste ni una uña” le dijo en su cara, y el reclamo fue tan serio que es reflejo del mal trabajo que se ha hecho desde el gobierno federal, en este caso la administración de Felipe Calderón. Lo mismo pasó en la administración panista de Morelos de aquella época en tiempos del gobierno de Adame. Los síntomas del crecimiento están a la vista, no debemos desentendernos de lo que acontece en el vecino estado de Guerrero cuando la nota destacada de Zihuatanejo antier menciona a 16 asesinados entre policías municipales y delincuentes. No debe ignorarse este asunto por la cercanía que tenemos con Guerrero y por ser paso natural de transporte de enervantes. Es necesario discutir en los debates de los candidatos este vital tema que se ha convertido en nuestro dolor de cabeza, porque las estadísticas son claras: en Morelos ha crecido durante el gobierno de Graco la delincuencia organizada y nuestra región sur es ejemplo de lo que la delincuencia hace, tal como el obispo de Cuernavaca le ha dicho en forma reiterada. ¿Tiene Cuauhtémoc Blanco la capacidad para combatir este delito?, ¿lo tiene el Doctor Caballero?, ¿lo tiene el dizque independiente Fidel? De Gayosso, ni hablar, ni siquiera sabe y menos conoce el problema social del estado, es un oportunista apoyado desde las esferas del poder y nada más. Hasta este momento no se ha escuchado un planteamiento social con la seriedad y el análisis congruente que permita vislumbrar una solución. Lo más que se escucha es la cantaleta de siempre, que es un problema nacional, no solo de los morelenses. Obviamente con ese tipo de respuestas, no vamos a llegar lejos. Necesitamos hombres en el gobierno con capacidad de respuesta a la problemática social, no a románticos aventureros que ven en el poder la solución a sus problemas personales. Por principio, es necesario reintegrar a los municipios plenamente su capacidad y obligación de prevenir el delito menor, porque es ahí donde comienza la escala delincuencial. Graco navegó contra corriente al quitarles facultades y los resultados están a la vista: somos un fracaso en combatir la delincuencia.

El señor Carlos Ugalde ex titular del antiguo IFE, en estos días aparece mencionando algo que es de llamar la atención: “Cuauhtémoc Blanco degrada la política en Morelos”, dijo en una conferencia llevada a cabo en Cuernavaca y es cierto, ¿qué soluciones ha mencionado como programa de trabajo este deportista?, en qué sustenta su propuesta y cómo puede hacerla viable? No conozco ni proyecto ni respuesta a esta interrogación. Lo mismo se puede aplicar al doctor Caballero que el único mérito es haber sido honorable miembro de la actual señalada corrupta legislatura con el salario mensual de $262, 936,00 (informe del congreso del 9 de junio de 2017) y sin propuestas válidas o valiosas como legislador y sí en cambio, un levantadedos de lo que propuso Graco. La sociedad no requiere de guapos ni de estrellas de la farándula y menos de deportistas, requiere, eso sí, de hombres capaces y rectos que guíen nuestro destino social, y no los miro en este proceso electoral. Si algún lector sabe de alguno, ruego me avise, por favor.