Justicia

| Pancho Rendón

2018-04-20

“Coyotaje” oficial acapara a

contribuyentes en Finanzas

Se forman grandes filas frente a las oficinas de la Dirección de Control Vehicular, dependiente de la Secretaría de Hacienda en Morelos, en el local que despacha estratégicamente un negocio de fotocopias y servicios de internet, en donde se ha colocado un “gestor” autorizado que luce un enorme gafete oficial, credencial o identificación que así lo califica.

¿Alguien se preguntará del por qué se hacen filas con un simple “coyote” y no en las oficinas expendedoras de placas, refrendos, derechos y licencias de conducir? ¡¡Ahh!!, muy fácil, porque en las oficinas gubernamentales, los empleados parecen tener instrucciones de poner “un pero” a todo trámite solicitado por nosotros, los contribuyentes que pretendemos pagar nuestros impuestos bajo amenaza de ser multados y nuestros vehículos llevados al corralón.

Entonces, de todo son rechazados los contribuyentes y, luego de perder dos o cuatro horas en las oficina ubicadas en Paseo Cuauhnáhuac, poco al sur del crucero del Tizoc, parece un milagro que un solo hombre a quien le apodan “La Rana René”, “El Chicano” o “El Papá de los Gemelos”, desde el local de fotocopias mueve a tres o cuatro chamacos, entre ellos a una jovencita, para que en cuestión de 5 a 10 minutos, resuelva todo como por arte de magia.

Si alguien fue rechazado de las licencias por no pasar el examen, no importa, con mil pesos de “mochada”, se va con su licencia y no perdió su tiempo.

Si no pudo reemplacar, emplacar, pagar su refrendo, cambiar de nombre de propietario de un vehículo o se le atoró cualquier cosa, el “Mágico Gestor Oficial” lo resuelve, cuan difícil sea, inclusive emplacar un automóvil con valor de 2 o más millones de pesos de algún fuereño, sin pagar impuestos extras ni tenencia, porque él tiene la fórmula, un comprobante de domicilio en Morelos y la complicidad de un funcionario.

Da pena ajena cómo una oficina de gobierno haya aplicado “El Año de Hidalgo” de corrupción y miseria humana en perjuicio de la sociedad y de autorizar a “coyotes disfrazados de gestores, para que con su credencial oficial otorgada la semana pasada previo pago de 800 pesos, absorban los trámites a cambio de dinero sucio, mal habido ante la complacencia de un tal “Homero Simpson” o “Rogelio El Rojo”.

Un ciudadano común se forma horas para ser atendido, mientras un “Coyote” no tarda más de 10 minutos en realizar cualquier trámite, por difícil que sea y, no hay un ser mortal o un cristiano que prefiera ahorrarse 500, mil pesos o más para hacer un trámite con un burócrata en oficinas que apestan a cloaca, por la corrupción.

El chistorete que se comenta con burla entre los trabajadores de dichas oficinas, es lo del “simulacro” de elección de un candidato a gobernador de Morelos, ordenado por los “Jefes”, dicen los que saben, les dijeron que se formaran los que le iban al “´Gayo´ Amarillo” y los que le iban a “El Águila Blanca”, lo que generó risas porque todos se blanquearon y la fila amarilla quedó vacía, lo que molestó a los “jefes”, advirtiéndoles que recapacitaran porque se quedarían sin trabajo a final de año.

Atrapan a bandido tras ubicar

con el GPS un celular que robó

La noche de ayer, Policías de Investigación Criminal (PIC) detuvieron y remitieron al Ministerio Público de la Fiscalía Regional Sur Poniente a un joven señalado de robar un teléfono móvil de última generación en Tlatenchi, municipio de Jojutla.

Alrededor de las 21:30 horas de ayer, José Luis “N” llegó a las instalaciones de la PIC en la colonia El Zapatito, en Jojutla, para explicar a los agentes de guardia que un hombre le había arrebatado su celular cuando caminaba por una calle de la colonia Santa María, del poblado de Tlatenchi.

Se trataba de un celular que por su tecnología pudo ser ubicado a través del sistema GPS en la calle Gildardo Magaña, a unas cuadras de la sede de la PIC de la región Surponiente.

Los agentes acompañaron a la víctima al lugar indicado, donde la persona agraviada observó a la persona que supuestamente le robó el celular, el cual le fue encontrado en sus manos.

Por tal motivo, los agentes investigadores detuvieron a Édgar David “N”, de 19 años, a quien pudieron a disposición del Ministerio Público para ser investigado por el delito de robo y defina su situación jurídica.

Controvertido caso de mujer

acusada de falsear documento

La acusan de mostrar una autorización para sacar del corralón una camioneta decomisada, que resultó falso, sin embargo, la defensa de ésta rechaza la acusación y argumentan que solo fue a preguntar por la unidad y sin motivo la detuvieron.

La polémica se da por un cateo de la Policía Preventiva realizado en un Rancho de Yautepec donde aseguró a 18 peones, a los que acusó de delincuencia organizada y, horas más tarde, un Juez los liberó por inconsistencias jurídicas, sin embargo, los vehículos que de ahí sacaron, siguen en el corralón.

Respecto al caso, se dice que una Juez de Control vinculó a proceso a María del Carmen “N”, de 20 años de edad, imputada por el delito de falsificación de documento y uso de documento falso, estableciendo un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Fue el pasado lunes 9 de abril, cuando María del Carmen “N” se presentó en compañía de otra persona del sexo femenino a las instalaciones del corralón de grúas Ángeles ubicado en la colonia Modesto Rangel, en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos

La hoy imputada presentó un oficio para la liberación de una camioneta X-Trail modelo 2010, con placas de circulación TZY-5700 del Estado de Puebla, misma que estaría relacionada con hechos registrados en el mes de marzo de 2017 en los límites de Yautepec con Tlaltizapán, en donde elementos de la Policía Morelos habría detenido a 18 personas, mismas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La Fiscalía dice que la joven no se presentó solo a preguntar por la camioneta, sin documento alguno como ha sido manifestado por su defensa, pues de manera contraria, se cuenta en la Fiscalía con el documento presentado y con el resultado de los análisis y estudios por parte del área de grafoscopía y documentos copia, que determinan que el documento es apócrifo, todo esto recabado en el término de las 48 horas que marca la ley.

La Fiscalía General del Estado, es una representación social y no una instancia en donde se fabriquen delitos, como ha sido destacado por distintos actores, y tampoco se violentaron derechos fundamentales de la hoy imputada, pues en su momento y de acuerdo a los estudios y pruebas aportadas, la juez de la causa calificó de legal la detención de la joven y durante la audiencia de vinculación a proceso la defensa presentó pruebas que fueron valoradas por la juez, quien fue contundente al vincular a proceso a la hoy imputada.