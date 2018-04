Local

Erick A. Juarez |

2018-04-19

-Hasta el momento, es el único que ha solicitado la activación del protocolo, comenta el consejero Pablo Sergio Aispuro

-Presentó su solicitud en las oficinas centrales del INE, informan; pudo hacerlo en el IMPEPAC

A 72 días de que se lleven a cabo los comicios, autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) delegación Morelos, confirmaron que en Morelos sólo el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformado por los partidos MORENA, PES y PT, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ha solicitado a las oficinas centrales la activación del protocolo de seguridad, previo al inicio de las campañas electorales.

En este sentido, el consejero presidente del INE-Morelos, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, informó que hasta el momento las autoridades electorales federales han trabajado de manera conjunta con el Gobierno del Estado y la Federación, por lo que hoy en día existe un protocolo de seguridad.

“Del único que sé que pidió seguridad personal, ha sido Cuauhtémoc Blanco y lo solicitó ante las oficinas centrales, entiendo que ya el Secretario de Gobierno del estado refirió que hay un protocolo; nosotros estamos trabajando de la mano con ellos en temas de seguridad para los estados; nosotros estamos trabajando junto con el Gobierno del Estado y la Federación, ya hay un protocolo”, dijo.

En ese sentido, el consejero electoral señaló que a la fecha no tienen conocimiento de que Blanco Bravo haya establecido una fecha para la implementación de las nuevas medidas de seguridad, ya que el protocolo de seguridad es operado por la presidencia del Consejo General.

“Este procedimiento pudo haberlo pedido al IMPEPAC que lo cursaría al INE, aquí o directamente, no está mal, sólo fue la vía que él consideró importante que podía haberse hecho…”.

Aispuro Cárdenas dijo que este protocolo se deberá de operar con mucha eficacia, por ello, señaló que hoy en día cuentan con una agenda para la seguridad de los candidatos a un cargo de elección popular diseñado por el Gobierno del Estado, INE, IMPEPAC, quienes darán certeza sobre las condiciones de vigilancia de los aspirantes.

No traerá INE las elecciones

Por otra parte, Aispuro Cárdenas descartó que se vaya a atraer la elección en Morelos, “ya que es una responsabilidad del estado”, esto a pesar de que algunos partidos políticos lo han solicitado ante la falta de recursos al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC).

“No lo estamos visualizando y no lo consideramos oportuno, ni prudente, ni conveniente, ni eficaz, en ese sentido; no lo vamos a hacer, no va haber atracción, tendremos que ver cómo se hace la gestión para que se le otorgue al IMPEPAC una ampliación presupuestal”.

Aispuro Cárdenas, indicó que en el obstáculo de los recursos financieros al IMPEPAC, las autoridades electorales federales apoyarán al órgano electoral en Morelos para que se les otorgue mayores recursos, debido a que ha sido obligación del gobierno del estado y del Legislativo, por lo que no descartó que pudiera intervenir el INE.

"Hay un no rotundo, no está en nuestros horizontes atraer las elecciones del estado, hay todavía otros modos, creo el tema más importante es el de los recursos y lo tienen que resolver”, dijo.