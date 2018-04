Local

Erick A. Juarez

2018-04-19

-Consideró innecesaria una reelección porque la actual gestión no “ha sido buena”

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en Morelos, Andrés Hipólito Prieto destapó sus intenciones de buscar la titularidad del Poder Judicial, debido a que la actual gestión no ha sido “buena” para la institución ante el descontento que existe en diversos sectores, como para que se lleve a cabo una “reelección” por parte de la actual titular, María del Carmen Cuevas López.

En conferencia de prensa, el impartidor de justicia, consideró como innecesario una posible reelección de Carmen Cuevas debido a que se ha desarrollado en una administración con la arrogancia, ya que la actual presidenta del Poder Judicial se ha desgastado en los propios trabajadores sindicalizados, así como por las fuertes críticas por parte de los empresarios, colegios y asociaciones de abogados que se han manifestado en contra de la sumisión del Poder Judicial con el Ejecutivo.

Dijo que los errores que ha cometido la administración de Carmen Cuevas han sido la desaparición de los juzgados familiares, así como el intento de desaparecer el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), así como las reformas que vulneran la independencia y autonomía del Poder Judicial, por ello, consideró necesario que no exista una reelección; luego de considerar una modernización en la impartición de justicia, como una de las principales tareas que podría realizar en caso de que sea electo.

“Yo la verdad no quiero tener reproches de conciencia de que pude haber sido el factor de cambio y que no hice nada, en política todo se vale, yo quiero jugar limpio y en caso de que pierda tendré la conciencia limpia (…) Las reelecciones al menos en el TSJ, no han sido buenas, no han sido positivas, el cargo de por sí desgasta en todos los sentidos, entonces buscar la reelección no sólo desgasta a la persona que representa la institución, sino a la misma, ahora pregúntenle a la ciudadanía, los justiciables, los abogados, las cámaras empresariales, que dicen de la administración de justicia y han acogido bien la desaparición de los juzgados familiares, el TUJA y si le preguntan a alguien que tenga conciencia ciudadana si eso les ha beneficiado”, aseveró.

Hipólito Prieto lamentó que hoy en día, el Poder Judicial del estado de Morelos continúe dependiendo económicamente de los poderes Ejecutivo y Legislativo, por tal motivo, consideró que uno de sus proyectos para el mejoramiento de la impartición de justicia como próximo titular del TSJ, será la búsqueda de la autonomía financiera del Poder Judicial, a fin de que no dependa de algún poder, además de la modernización de la impartición de justicia mediante la tecnología.

Además de ponderar la “carrera judicial”, misma que hasta la fecha las actuales administraciones no han llevado a cabo, debido a que hoy en día no existe un estatuto en el máximo órgano de impartición de justicia que regule la carrera judicial, situación que ha provocado que los operadores del sistema judicial han emitido sus jubilaciones, además de que estará a favor de que las sesiones de pleno sean públicas y no privadas, tal como los ejecuta la titular Cuevas López.

“La falta de la regularización de la carrera judicial ha sido porque en TSJ, no tenemos un estatuto, por ello, se han incrementado las jubilaciones, porque siempre los cargos de oficiales judiciales, actuarios, etc., se les da a gente que viene de fuera que no merece el cargo o que no tiene el perfil pero que cuenta con el apoyo de un magistrado o político”.

El impartidor de justicia llamó a sus homólogos a un voto a conciencia, esto a pesar de que muchos de ellos cuentan con favores personales que les ha hecho la presidenta del Poder Judicial, Carmen Cuevas, por lo que señaló que a partir de este jueves se reunirá con cada uno de sus compañeros para presentarles sus proyectos de trabajo, luego de mencionar que el voto es libre y a conciencia, por lo que dijo que todos los favores personales que les realizó la titular del TSJ, sean agradecidos de manera personal y no institucional.

“Si votan por un favoritismo o votan por la institución y eso es lo que quiero que conozca la opinión pública, si ellos tienen un compromiso personal está bien, pero tienen un compromiso con la institución, si bien es cierto que la actual presidenta, les ha hecho favores en lo personal, que se lo agradezcan en lo personal, pero que no afecten a la institución, así como nosotros como servidores públicos que llamamos a la ciudadanía en estos actos políticos y que reflexionen su voto de esa manera les voy a pedir que reflexionen su voto, que no vean por el compromiso personal, por el favor que les hizo de forma personal”, señaló.

Cabe destacar que será este próximo 17 de mayo, cuando se lleve a cabo el segundo informe de actividades de la titular del Poder Judicial en Morelos, María del Carmen Verónica Cuevas López y se lleve a cabo el proceso de la elección del nuevo presidente, por lo que Andrés Hipólito deberá de juntar nueve votos para poder llegar a la titularidad.