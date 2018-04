Observador político - El despilfarro de Mónica Reyes Fuchs

Opinión

Gerardo Suarez |

2018-04-19

Los que la conocen, dicen que Mónica Reyes Fuchs logró al frente de la Secretaría de Turismo, aumentar la afluencia de turistas de19 millones –dijo- en Morelos tan solo en cinco años y por sus logros que se traducen en premios y reconocimientos en materia turística. Sin embargo, la ex funcionaria se vio inmersa en escándalos en el manejo de los recursos económicos que jamás tuvieron repercusiones como el pago de un millón de pesos a una aplicación que realizó la empresa en la que trabaja el hermano y la cual no funciono. Y recientemente, el balconeo que le dio el periódico El Financiero, por los gastos excesivos como el comprarse “ropa interior” con recursos públicos en su viaje a España.

¿CASI 4 MILLONES AL AÑO DE TURISTAS EN MORELOS? Morelos no tiene ni dos millones de habitantes entre niños, jóvenes y adultos sin embargo, para la la ex titular de la Sectur, Mónica Reyes Fuchs, Morelos tuvo casi 20 millones de habitantes en cinco años por lo que, cada año se tuvo una afluencia aproximada de 3 millones 800 mil visitantes en los 33 municipios del estado, algo que para los empresarios del ramo turístico está más que jalada de los cabellos esa cifra porque en los últimos años han tenido bajas ventas y las derramas económicas no han sido las que han anhelado. Hay quien dice que el turismo se estancó sin embargo, lo que sí señalan fue la simulación en la que incurrió y el desconocimiento del área puesto que ni los pueblos mágicos de Morelos conocían.

Un ejemplo de ello, fue a mediados del año 2016, donde se evidenció que Mónica Reyes Fuchs pagó, con recursos no propios sino públicos de la dependencia de la cual era titular, un millón de pesos que fueron destinados a una aplicación realizada por la empresa en la que trabaja su hermano, sin embargo, el trabajo realizado no sirvió y se tuvo reemplazar con una nueva inversión y por supuesto, haciendo otro pago.

Fue de “Morelos.Es, una App que fue creada por la empresa New World Monkeys, y de la cual la propia Mónica estuvo prestando sus servicios laborales como directora de Producción y Cuentas Clave de 2009 a 2010, mientras que su y su hermano Esteban Reyes Fuchs se encargaba de la dirección de la Unidad Asociada. Pese al derroche de dinero público no pasó absolutamente nada.

OTRA VEZ EN EL OJO DEL HURACÁN.- Lo publicado en el periódico el Financiero, evidencia la vida de lujos y gastos onerosos con la que se condujo durante cinco años Mónica Reyes al frente de la Secretaría de Turismo de Morelos, a quien le solaparon todos sus excesos, por el acudir a España para participar en la Feria Internacional de Turismo el año pasado, demuestra el egocentrismo con el que siempre se manejó la funcionaria porque poco le importó que haya gastado miles de pesos en bebidas alcohólicas y hasta en ropa interior con recursos de los morelenses y no propios, cuando su sueldo era de alrededor de 90 mil pesos mensuales.

De ese tamaño es el abuso de la ex funcionaria del gobierno de Graco Ramírez, quien nadó de a muertito durante cinco años, gozando de la protección e impunidad que le brindó la actual administración.

CARLOS DE LA ROSA… SIMULADOR.- “No hay que ser monedita de oro, para caerle bien a todos”, reza el refrán que le queda como anillo al dedo a José Luis Urióstegui, candidato independiente a la presidencia municipal de Cuernavaca y quien, logró amalgamar a un equipo de ciudadanos con reconocimiento y talento que le darán muchos votos y que incluso, están trabajando para que así sea. Sin embargo, integró a su amigo Carlos de la Rosa Segura, una persona que con el paso de los años se ha evidenciado que es un verdadero simulador de la política.

Carlos de la Rosa, llegó a ser diputado local en el 2012 con el respaldo del Partido de la Revolución Democrática, y durante casi tres años, fue incondicional en todas las iniciativas que les ordenó el gobernador Graco Ramírez. Un ejemplo, el crédito por más de 4 mil millones de pesos en dos líneas de crédito que aprobó el abogado de la Rosa y que poco le importó haber dejado endeudado por más de dos décadas al estado. Jamás cuestionó al mandatario porque eran parte de la misma corrupción.

La diferencia del litigante convertido a político se generó cuando intentó ser candidato a diputado federal por el primer distrito, y ante la negativa del partido de postularlo porque no representaba prácticamente nada para la contienda federal –al final el PRD se decantó por María Teresa Domínguez Rivera-, y es cuando decide romper relación con el gobernador Graco Ramírez y convertirse automáticamente en su crítico. Decidió renunciar al sol azteca y se fue a la campaña de Maricela Sánchez Cortés, en ese momento candidata del PRI a la presidencia municipal de Cuernavaca. El ex perredista quien ahora se dice ser “ciudadano” y “apartidista”, forma parte de la fórmula con José Luis Urióstegui Salgado al ser su suplente en la candidatura a la alcaldía capitalina. Lo que descubrió también en su periodo como legislador, es que le deja más la política que la litigada.

SE QUEDA SOLO EL CUAUH.- Las diferencias y la lucha interna entre los tres partidos políticos que integran la coalición “Juntos Haremos Historia”, se intensifica. Nadie quiere ceder. Prácticamente están todos contra todos. Y es que la gota que derramó el vaso con agua fue el último día que tuvieron para registrar a sus candidatos entre los dirigentes del MORENA, Gerardo Albarrán; Tania Valentina Rodríguez Ruiz, del Partido del Trabajo; y por el Encuentro Social, José Luis Gómez Borbolla, quienes ese día, tarde y noche jamás pudieron verse las caras y menos dialogar para acordar a los candidatos de manera conjunta. La petición y entrega de la lista y nombres de candidatos se hicieron de una forma “gangsteril” por decir lo menos. Y es que, la dirigencia de MORENA ni su comité estuvieron en sus oficinas porque siempre estuvieron en un “cuarto de guerra” cubiertos en el anonimato. Todos los acuerdos se hicieron por teléfono entre los dirigentes partidista y cuando requerían información, llegaban personas a bordo de motos, les entregaban los datos y se iban. Los daños colaterales aún no terminan a solo horas para que venza el plazo del TEPJF que les dio para reponer sus asambleas. Detrás de todo, está la joya de la corona, Cuernavaca. No la quiere soltar Rabindranath Salazar y menos aún, José Luis Gómez Borbolla, quien se quedó sin nada y esa sería su salvación para aparecer en las boletas del 1 de julio.



