Opinión - Los coletazos del dinosaurio

2018-04-19

El dinosaurio priísta presiente que se halla en los umbrales de la derrota electoral y con ello la pérdida de la Presidencia de la República, y los coletazos antes de sucumbir no serán menores. Quienes representan el desgastado y obsoleto sistema del añoso PRI y aliados se saben rebasados por una realidad que los tiene contra la pared y sin salida, ya que sus argumentos para sostenerse en el poder, ya no convencen por más que echen mano de sus trilladas tácticas de descalificación, calumnias, mentiras, mensajes ridículos con el fantasma del “miedo”, todo tipo de suciedad que arrojen a su adversario que al parecer se les escapa sin que nada les alcance para derribarlo de las alturas de popularidad y aceptación de mayorías, las mismas que así les cobra la factura a quienes han abusado y traicionado una y otra vez sin límites a un pueblo que ha rebasado márgenes de tolerancia con dosis de apatía, indiferencia y paciencia hasta lo indecible con elevados costos de padecimientos en el apartado social y económico.

Más claro: el Peñismo-Priísmo se hallan al borde de una contundente derrota electoral el próximo primero de julio ante un adversario que hasta la fecha lleva todas las de ganar, y con ello la pérdida del poder que les ha dado los más increíbles privilegios, riquezas y vidas principescas, pérdida contra lo cual las mafias políticas y económicas se resisten y no aceptan, pero que a la vez se hallan conscientes de una adversidad política difícil de superar.

Y en ese no querer despertar de la odiosa pesadilla, se halla el poderoso aparato Gobierno- PRI en el empeño de instrumentar todo tipo de ardides, maniobras políticas, ordenamientos ilegales, control de instituciones con el mismo presidente Peña Nieto metido en la campaña de su impopular candidato José Antonio Meade, contradiciendo su promesa de ser imparcial y cumplir con su obligación de garantizar, como jefe de las instituciones, elecciones limpias imparciales y democráticas. El meter en la lid presidencial a El Bronco; la destitución de Santiago Nieto Castillo ex titular de la FEPADE, su constante discurso contra el “regreso al pasado” en alusión a AMLO; su reiterada defensa de sus reformas, la energética en particular, la construcción de Nuevo Aeropuerto; la defensa y promoción de políticas y obras de su administración, esos pronunciamientos y otros discursos con clara tendencia partidista, son parte de una campaña política soterrada con miras a minar al candidato puntero y posicionar a quien no despega de un lejano tercer lugar en las encuestas de opinión.

Lo que debiera saber Peña Nieto, es que sus dichos y declaraciones, se pierden en el vacío simplemente por carecer de autoridad moral política y credibilidad y poseer un enorme desprestigio y objeto de rechazo por más del 80% de la población, tornándose sus discursos en especie de Boomerang. La figura de EPN como presidente, solo es eso; su oratoria con diversos temas, sus supuestos logros, sus llamados, su supuesta defensa de la soberanía de la nación, o son ignorados o ninguna importancia les da la gente. El desastre en que se encuentra el país, motivado por nefasta gestión será una lápida que lleve el mexiquense el resto de su vida.

Por otra parte, según encuestas, una opinión mayoritaria de ciudadanos vuelca su voluntad y confianza hacia el candidato Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador lo que vaticina una amplia victoria en las urnas y con ello su arribo a la Presidencia de la República. Hasta hoy todo apunta hacia esa posibilidad siendo factores para ello la situación de desastre en todos terrenos que vive el país; el bajo perfil del candidato del PRI, Verde Panal, Meade con antecedentes de ser el autor del “gasolinazo” de ser tapadera de hechos de corrupción de Rosario Robles, de sus ligas con poderosos grupos económicos y lo peor, ser el candidato impuesto EPN; en la otra pradera hallándose Ricardo Anaya Cortés, candidato de los partidos PAN, PRD y MC, envuelto en acusaciones de cometer delitos de lavado de dinero, también con bajo perfil político.

De los independientes El Bronco y Margarita Zavala mejor ni referirse; los tres candidatos que ocupan la escena política nacional son AMLO, Meade y Anaya. Y por supuesto, las baterías de la maquinaria priísta-peñista se enfilan para atajar al candidato de Morena, diciendo observadores y analistas que no están descartadas estrategias tramadas por grupos económicos, mediáticos y profesionales del fraude de volver a armar otro con calificativo de monumental, con hechos de violencia incluidos. Por lo pronto Meade dio la orden a Antorcha Campesina, grupo proclive a la violencia de “frenar a López Obrador”.

