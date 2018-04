Casos y Cosas de Morelos - Retrato en plena jeta

Opinión

| Sergio Dorado

2018-04-19

No le digo a usted, estimado y único lector. Lo que sucede en la tierra guayabera es una obra de teatro guiñol donde el gobernado debe contener las ganas para no soltar la carcajada. Y claro que la obra lo merece por su entramado fino, pues desde que abre el telón hasta que los tramoyistas bajan la última cortina entre aplausos y vitoreo, la historia lo tiene a uno embelesado y atento a las ocurrencias de la inter-campaña electoral morelense, la cual es ya en sí motivo de hilaridad recurrente. Pero conténgase usted, esto es serio. Morelos está de por medio.

El último de los mohicanos priístas, Jorge Meade Ocaranza, contendiente del PRI por la gubernatura del estado de Morelos, desafía a Cuauhtémoc Blanco a una batalla de huevos en la cancha que quiera y a la hora que quiera. ¡Y chin chin el que se raje o el que escupa segundo! Y encima lo incita a que forme su propio equipo para una cáscara fenomenal donde dicen el priísta apostará 700 pesos a que le gana al Cuauhtémoc. Y aquí el ídolo mexicano es donde debe usar su astucia y rete redoblar la apuesta al menos a 7 millones, porque si a Meade Ocaranza le toca marcar al “Temo”, habrá que contar con una ambulancia con oxígeno cercano por cualquier contingencia: un esguince, un labio partido o la rotura de los meniscos. (Importante es por ello que se deposite la lana de antemano en la parte interna del ropaje de una morena que anda por ahí coqueta y es fan del “Cuauh”; digo, por si Jorge debe abandonar las canchas de por vida y se quisiera hacer ojo de hormiga. Aunque bueno, por otro lado hay quien asegura que es al candidato tricolor a quien le costará formar su equipo ya que sus otros diez jugadores están abandonando la marca sin permiso y están siendo contratados por el equipo rico de Morelos, que sabe lo que es pragmática.

Y bueno, ya ve usted que no faltan los burdos, los que no fueron a la escuela y son tan vagos de pensamiento como su servidor, y que sin razón se destornillan de risa porque lo que ellos esperaban era un debate serio en el World Trade Center o algo así de pomposo. ¡Un escenario que mereciera Morelos! Por eso los burdos querían que el Cuauh se luciera en Xochitepec cuando le preguntaran, por ejemplo, quién descubrió América; y él, petulante y con gesto de experto sabiondo, como lo aconsejó el consultor de imagen, contestara que “El Tigre” Emilio Azcárraga Milmo, quien además fue el que gritó –desde arriba de “La Niña”, creo…-, “¡Tierra!”,¡cuando Rodrigo de Triana violó por primera vez la costa del Paricutín en la Época de la Reforma!

Y bueno, uno que sabe de política lo que de cosmo-agonía, se pregunta la razón de la táctica de Jorge Meade para atraer la atención de los votantes; a ver si al menos el portero contrario vota por él, ¿o qué? YCaray, ¿fue lo único que se le pudo ocurrir al hombre? El estado morelense está ávido por escuchar congruencia y ver realidades de quienes intentan gobernar un territorio roto al que se le sale todo por los hoyos y queda cada vez más vacío de progreso o seguridad, de sensibilidad política o humana,o empleo justo con salario verdadero. ¡Al candidato tricolor se le ocurre una cascarita de barrio para regresar al ring electoral y demostrar quién es mejor para gobernar Morelos! ¡Figúrese usted!

Es probable que Jorge Meade Ocaranza todavía no se dé cuenta que el PRI, su partido, está agonizando si no es que ya está muerto. Y está en ese estado de enfermedad crónica porque después de casi cien años de historia sigue esquilmando a México sin piedad y sin la más mínima vergüenza. Sigue acomodando leyes a modo con tal de encubrir las fechorías de sus correligionarios que se han vuelto más voraces que la hiena. Ya no hay remedio para ellos, su democracia se ha desfundado y sólo con el fraude podrían llegar a la Presidencia. Aunque si ganaran, si acaso el dinero les alcanzara, lo único que provocarían sería incrementar el caos de gobernabilidad que hay en México.

Realmente el discurso del otro Mead, el del Centro de Mando, es lastimoso porque intenta tapar la corrupción priísta con un dedo. Por eso los Meades, el de aquí y el de allá, están en el filo del precipicio político, ya sin argumentos con que defenderse de un tiroteo que ya ni necesario es porque su desnudez moral los exhibe con todas sus vergüenzas al aire. Ya no hay solución. La gente está harta de ellos.

Pero regresemos a la “cascara”, estimado aficionado, que es lo que a usted y a Meade interesa. Y bueno, gran sorpresa porque el “Coruco” ha sido prestado por el candidato rico quién sabe por qué razón, pero cuando el Cuauh salta a la cancha con su casaca de selección, el estadio aplaude antes de hacer temblar los dedos al frente para gritarle un ¡…uuuuuuuuto! enorme al portero pripista, quien sin equipo cuida solo la portería. En el primer minuto, luego del pitazo ocarino de Alcalá (no de Henares), Blanco, aunque ha perdido velocidad con el tiempo, ingresa a sus anchas por el centro del campo con una sonrisa, caracolea mamón sin necesidad en la inmediaciones del área grande, donde hace un círculo cerrado y se planta luego ante Meade en pleno punto del penal; con los puños apretados toma carrera como a diez por hora pero le mete cuerpo y un retrato de poca madre en plena jeta para que se le quite lo hocicón. ¡Uno que hasta yo aplaudo, y eso que yo no le voy al Cuauhtémoc!