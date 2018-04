El Tercer Ojo - Sobre candidatos y elecciones en Morelos

Opinión

| J. Enrique Álvarez Alcántara

2018-04-19

Estimados lectores. Hoy deseo plantear a ustedes una reflexión, considero urgente y necesaria, sobre la naturaleza, carácter y alcance de las encuestas, sondeos o “estudios” psicosociales sobre las actitudes, opiniones o supuestos que la ciudadanía expresa ante los probables o posibles resultados electorales próximos.

Esta fenomenología que se torna más que instrumento para el análisis y de reflexión a la hora de valorar y tomar decisiones sobre cómo actuar ante esta coyuntura, es mostrada hoy como una herramienta mediática y mercantil que, mas que representar o reflejar resultados probables durante el proceso electoral que se viene en el estado de Morelos, tiene el propósito de INDUCIR el voto ciudadano al mostrar supuestas tendencias que al ser vendidas con irreversibles, no dejan otra alternativa que sujetarse al impasse estadístico.

El mercado mediático y de empresas que se dedican a los “estudios de opinión” –únicamente durante los períodos electorales— no realizan otra cosa que no sea medrar con la supuesta democracia electoral. No “investigan” otra cosa, sólo venden instrumentos que podrían INDUCIR decisiones políticas.

Parece que ahora las campañas político-electorales deben orientarse hacia la colocación de los candidatos o suspirantes en los lugares punteros de las encuestas de opinión –que no de actitud— y desbancar a los otros de tales lugares. Las empresas que venden esta mercancía político-electoral se han adueñado de la lucha ideológica y política porque los candidatos, partidos, coaliciones o alianzas –carentes de recursos políticos, ideológicos y argumentativos— se tornan incapaces de ofrecer proyectos plausibles, verosímiles, creíbles y vinculados a los intereses y aspiraciones legítimas que los ciudadanos, pueblos y comunidades del estado de Morelos tenemos. Únicamente ofrecen promesas, lugares comunes, porque su propósito consiste en “ganar”, a toda costa, un lugar en el mercado de trabajo político que les permita seguir lucrando.

Entonces, los “ideólogos”, operadores políticos y de logística electoral, organizan todo para colocar en los lugares punteros a sus candidatos y asegurar de este modo el “triunfo”.

La ciudadanía, los pueblos y comunidades del estado, permanecemos al margen de la toma de decisiones sobre qué hacer; únicamente se nos deja el rol de ser objeto de las campañas coyunturales y “ser convencidos”, o seducidos, o atraídos por la simpatía, credibilidad, fama, capacidad oratoria, qué sé yo, de los candidatos y los “estudios” de opinión que les sirven para hacernos creer que nuestra vida política está reducida sólo al mero acto de emitir nuestro voto.

Es esta la tarea, misión y visión de los trust de la manipulación industrial de las conciencias, al decir de Hans Magnus Enzensberger. Manipular, de acuerdo a sus intereses, nuestras creencias –poco importa si son falsas o verdaderas— y así obtener de nosotros el acto deseado y esperado.

No hay, de ningún modo, algún Proyecto Estratégico a impulsar en nuestro estado, por parte de los suspirantes o candidatos, que nos sirva de referente analítico o de valoración para determinar, en su justa dimensión, por cuál de ellos podemos optar.

Para determinar por qué candidato se emitirá el voto, más allá de simpatías, antipatías, expresiones afectivas o emocionales, partido o coalición de procedencia, es necesario tener proyectos claros, plausibles, verosímiles e instrumentables.

Preguntemos entonces a Cuauhtémoc Blanco, Víctor Caballero, Rodrigo Gayosso, Jorge Meade, Mario Rojas, Fidel Demédicis, Nadia Luz Lara y Alejandro Vera, ¿Qué Proyecto Estratégico proponen para el Estado de Morelos y cómo lo impulsarán y con qué equipo de trabajo?

De otro modo, será lo mismo. Nos llamarán a votar por su simpatía, empatía, fama, capacidad oratoria, valoración estética, o moral; asimismo, tratarán de inducir nuestra decisión con base en la empresas dedicadas a la manipulación industrial de las conciencias.

De ser así, BOTAREMOS NUESTRO VOTO AL BOTE DE LA BASURA. SI DE VOTAR SE TRATA QUE SEA PARA CAMBIAR. DE OTRO MODO LO MISMO.