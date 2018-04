Deportes

2018-04-19

ZACATEPEC, MOR.- Después del constante fracaso de Marcelo Michel Leaño quien no es capaz de culminar con un título para el Atlético Zacatepec, empezó a circular la petición de que se tome en cuenta a Fernando Dávila Trejo para el nuevo entrenador de la escuadra de la liga de ascenso, tomando en cuenta que se trata de una persona que supo llevar los colores del auténtico cuadro cañero, conoce a la afición, está identificado con ella, y con el medio futbolístico, lo que puede darle armas para tener un proyecto triunfador.

Michel Leaño llevó a la escuadra a dos liguillas, pero en una y en la otra se perdió a las primeras de cambio y frente a Alebrijes de Oaxaca, cuadro al que se le venció en dos ocasiones en el torneo regular, lo mismo en territorio zapoteca que en el estadio del ingenio, pero a la hora de la verdad, en la liguilla por el título, sencillamente no se tiene la fuerza suficiente, ni las estrategias para salir con banderas al aire y, lo peor, parece que no se aprenden las lecciones, como en el torneo de clausura, después de que en el de apertura se fracasó, y ahora también, y con un cuadro supuestamente reforzado, con un Juan Ángel Neira más hecho y que estaba dando resultados, al alza, y a Estéfano Rodríguez, quien es evidente que se trata de un elemento de alto rendimiento, no fue capaz de darle continuidad y cuando lo necesitó, no estaba del todo en el ritmo y se fracasó estrepitosamente.

Se dijo que los llamados de la lógica y los acontecimientos de los encuentros no fueron vistos ni oídos; hubo advertencias de que las cosas no estaban del todo bien, pero la euforia de los triunfos no permitieron que se observaran los diagnósticos con detenimiento y se fue bordando en el vacío, para que, al final, volviera la historia de siempre y que se viene dando desde 1986, con los equipos que sean, seguir en la segunda o en la liga de ascenso, que es lo mismo, tomando en cuenta que el descenso fue en 1985, en el estadio del ingenio.

Fernando Dávila, al igual que su hermano, Marlon, y su señor padre, estuvieron en ese encuentro, los dos primeros como jugadores y el otro fue el entrenador y es toda una leyenda en estas tierras, y que sigue en el trajín, en apoyo a Eligio Urieta, quien no pudo estar en ese cotejo frente al Necaxa, por una lesión, y quien es el elemento último que hizo un gol para la escuadra verde en la primera división nacional.

Fernando Dávila también jugó para la escuadra de los Diablos Rojos del Toluca, y tiene un carácter de mucha paciencia, y cuenta con grandes conocimientos dentro del fútbol, por lo que se le está proponiendo entre los aficionados para que se haga cargo de la escuadra, en lugar del nieto de Leaño, quien no tiene más que para estar en las finales, pero sin lograr algo más trascendente para el club.

En el torneo de Copa, si bien es cierto que se llevó a las finales, fue mediante la vía de los penales, frente a los Tuzos del Pachuca y los Panzas Verdes del León; incluso se debió estar en la final, dado que a los Diablos Rojos del Toluca se les tuvo con ventaja de dos penales, se falló y luego se perdió, y en entrenador no apareció para tranquilizar a los equiperos para que respondieran, los abandonó a su suerte y ahí las consecuencias.