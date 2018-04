Justicia

| Pancho Rendón

2018-04-19

No solo la MP tiene problemas con

la maña, también un comandante

Ahora bien, cuentan quienes saben, que la abogada Mónica Torres, no es precisamente la que estaría en problemas con la maña, sino más bien, el actual Director Operativo de la Policía de Investigación Criminal el comandante Santiago “El Nene” Salgado, debido a su sospechosa trayectoria que inicia cuando era incondicional del famoso “Micomandante”, Raúl Cortés, cuando era un secreto a voces entre los elementos de la PJ que “El Nene” se encargaba de recolectar las cooperaciones de los “tiradores de droga” principalmente de la zona sur.

Y, se enfoca el caso, porque ya son tres elementos de la Fiscalía que fueron ejecutados hace poco, curiosamente, compañeros de “El Nene” y a quienes se les involucraba en dirigir banda especializada en el robo de tráileres en carreteras, el trasiego de la mercancía obtenida y la venta de vehículos robados por asalto.

Trascendió que la representante social amenazada por integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación en dos cartulinas que le hicieron el favor de dejarle en Cuautla y en Ayala, al parecer ya se encuentra a resguardo, posiblemente sea desplazada del estado, pues vale que diga aquí corrió que aquí quedó, ya que la maña no perdona y al estilo de la mafia terminan por darle piso a sus víctimas, ya que incluso le dieron 24 horas para que se fuera de Cuautla, advirtiéndole que ya la tienen bien ubicada. .

Sin embargo, los que saben, creen que ella no era la responsable del supuesto proteccionismo o información a grupos delictivos, sino la misma podría salir de otros funcionarios que aún siguen en el puesto en la Fiscalía General de Estado, y no hay quien se atreva a llamarles la atención, mucho menos a investigarlos, ya sea por temor o colusión; así que el fiscal Uriel Carmona tendrá que ponerse “trucha” al saber que el enemigo lo tiene en casa y durante ya muchos años, así que esos que aparentemente no rompen un plato traen tremenda colota enlodada o será que el crimen organizado se ha filtrado a la FGE como dicen, ya sucedió con las policías municipales de Jiutepec y de la Metropolitana, así como de la Desaparecida Secretaría de Seguridad Pública donde un solo polizonte como fue el estafeta Royaseli, quien de la municipal de Jiutepec, la mañatal parece lo colocó en la metro donde comenzó a entregar principalmente en Los Patios de la Estación, Carolina, Lagunilla y Alta Vista,pero además fue el que se encargo de corromper no solo a municipales sino que también a los estatales e incluso ministeriales y tal parecer que ese karma aún continúa; y es que precisamente fue el Royaseli quien con su banda de policías que trabajaban y cobraban con la maña, y fueron los quedicen, masacraron al subprocurador Andrés Dimitriadis junto con sus dos escoltas ministeriales.

Por si fuera poco, se confirmó que los policías estatales quienes junto con Ministeriales y metropolitanos eran los que ponían narcomantas en los puentes vehiculares de la ciudad y que iban dirigidos al entonces presidente de la República Felipe Calderón.

Como la ven, no más para que se den un quemón de cómo se coludió la tira con la maña y ahora se espantas de las cartulinas que le dejaron a la manchada de Mónica Torres, quien según la FGE desde el pasado primero de febrero solicitó un permiso sin goce de sueldo, lo que indica que con ello se demuestra que para la FGE está aún en sus filas siempre y cuando no presente la renuncia al cargo de Ministerio Público.

Pero hay que recordar que muchos de los trabajos sucios que hizo en la Fiscalía de la zona oriente, los llevo a cabo en contubernio con el otrora corruptote Julio Ernesto Silvar quien fue señalado por transportistas y abogados como el principal corrupto de esa dependía pues siempre fue protegido a capa y espada por su compadrito Javier Pérez Durón y ahora pues ahí están las consecuencias.

Por eso bien dice el dicho ojos vemos corazones no sabemos; por lo pronto El Chupón tiene una papa caliente en sus manos.