Local

Llama el Ejecutivo a no dejarse engañar por “cualquier aventura que pretende imponerse”

Guadalupe Flores |

2018-04-18

-Es más fuerte la cultura e historia de los morelenses, por lo que no se dejarán sorprender, señaló Graco Ramírez

-Lo anterior lo manifestó durante la conmoración del 149 aniversario de la Creación del Estado de Morelos

El gobernador Graco Ramírez aprovechó la conmoración del 149 aniversario de la “Creación del Estado de Morelos” para llamar a los ciudadanos a no dejarse engañar “por cualquier aventura que pretende imponerse”.

Sin mencionar el nombres, el mandatario estatal pidió a la ciudanía “no dejarse sorprender por quienes buscan improvisar en la historia de la entidad, sabemos quién es quién en Morelos, sabemos quiénes quieren a Morelos; no nos vamos a dejar sorprender”.

Agregó: “Sabemos quiénes han arraigado y comprometido su vida en Morelos, y nadie nos puede improvisar en la historia de Morelos, que este evento sirva para creer que es más fuerte la cultura, la historia de las y los morelenses que cualquier aventura que quiere imponerse”.

En los eventos gubernamentales, Graco Ramírez aprovecha para llamar a la ciudadanía a votar por la continuidad de los programas sociales que ha implementado en su gobierno como: Beca Salario y Jefas de Familia, sin embargo, no menciona el nombre de su hijo Rodrigo Gayosso, candidato a la gubernatura de Morelos de la coalición “Juntos por Morelos”, que integra el PRD y el PSD.

Pero en sus mensajes, el jefe de Ejecutivo estatal intenta “alertar” sobre un supuesto riesgo de votar por personajes que no son de Morelos y pide a la ciudadanía a no dejarse engañar, aunque no precisa nombres, hace referencia al aspirante a gubernatura por la coalición “Juntos por México”, Cuauhtémoc Blanco Bravo, originario de Tulancingo, Hidalgo, pero creció en Tepito, en la ahora CDMX.