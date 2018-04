Local

Guadalupe Flores |

2018-04-18

-Se mantienen los verificadores sanitarios de la Cofepris, alertó la Sedagro

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) en Morelos detectó carne contaminada con clembuterol en el Rastro Municipal de Cuernavaca, ante esta situación se mantienen los verificadores sanitarios de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Sobre esto, el titular de la secretaría, Roberto Ruiz Silva, explicó que las reses intoxicadas es un problema frecuente en el rastro de la ciudad, incluso confirmó que se han presentado denuncian penales.

“En el rastro de Cuernavaca existe un descuido total, hemos detectado varios casos de reses intoxicadas y esto se ha convertido en un problema, incluso se han presentado denuncias penales”, dijo el funcionario.

Agregó que es responsabilidad de los presidentes municipales verificar la operación de los rastros y la procedencia del ganado, sin embargo, aseguró que de los 21 mataderos en el estado, 18 son municipales los cuales no cumplen con la norma sanitaria.

“Es responsabilidad de los presidentes municipales verificar la legal procedencia del ganado, que no vengan enfermos, debe existir médicos veterinarios. No verifican que no vengan con enfermedades como la brucelosis y tuberculosis que son trasmisibles al ser humano”, acusó.

Po último, Ruiz Silva aseguró que el único rastro de Miacatlán cumple con la vigilancia sanitaria, además tiene la capacidad para la matanza de 150 a 200 reses que son las que se sacrifican diariamente en todo el estado.