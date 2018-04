Local

Yesenia Daniel |

2018-04-18

-Acudió Gonzalo Valle al Congreso local para saber si tomará o no protesta

Tlaltizapán, Mor. Gonzalo Valle Ruiz, suplente del diputado con licencia temporal al cargo, Aristeo Rodríguez Barrera, quien ahora busca la alcaldía de Tlaltizapán; acudió al Congreso del Estado para tener una respuesta sobre si le tomarán o no protesta al cargo porque con el candidato no ha tenido comunicación desde hace tiempo, reveló el mismo suplente.

De acuerdo a la normatividad en la materia, los suplentes serán llamados sólo cuando el titular se haya separado totalmente del cargo, y en este caso la solicitud de Aristeo es temporal; sin embargo, Gonzalo Valle comentó que no ha tenido comunicación con el ex dirigente cañero, diputado con licencia y ahora candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), a la presidencia municipal de Tlaltizapán, de donde es oriundo.

“Yo soy el suplente de Aristeo Rodríguez, el diputado, y él había prometido que si se iba me iba a dejar 90 días o más, la cosa es que ya solicitó licencia y no ha cumplido, a pesar de que yo nunca le pedí que me dejara ser su suplente, nunca, sin embargo él me puso y me dijo ´Mira Gonzalo te vas a ayudar, y vas a ayudar a tu gente´, ciertamente yo tengo compromisos con mi gente pero compromisos que no he podido cumplir porque no estoy en la representación, a pesar de que este hombre ya está fuera desde hace mucho, no hemos tenido la oportunidad de platicar ni de vernos porque él tiene demasiado tiempo ocupado”, comentó Gonzalo Valle, quien vive en el municipio de Zacatepec.

Finalmente Gonzalo Valle, consideró que el diputado debe “tener palabra” y cumplir con lo que le prometió cuando hizo su campaña para el cargo que hoy ostenta.