Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2018-04-18

ZACATEPEC, MOR.- El Junior es un equipo que tiene en planes la conquista del título de la cuarta división, con la finalidad de llegar a la tercera, para lo cual el trabajo es intenso, no sólo con el escuadrón de este circuito, sino también con las divisionales de menores de 17 y de 15 años, y en los distintos niveles se está en los primeros lugares, informó el director técnico del plantel, Armando De Paz Navarrete, en entrevista con este medio.

De Paz Navarrete indicó que al final de la competencia, en caso de conquistar el título, se define si se quiere la franquicia de la tercera división o el equivalente en dinero, y el Junior, en la cuarta división se encuentra en el tercer lugar de la clasificación general y en el primero de su grupo con 21 unidades, por lo que se da por descontado que se estará en las finales del circuito, buscando llegar a la división inmediata superior, lo que no sería una sorpresa porque el trabajo que se viene desarrollando da para pensar en volar bastante lejos.

Categorías juveniles

En cuanto a las categorías juveniles, porque el Junior está pensado como un club, no sólo como un equipo, sino un lugar en el cual los jóvenes puedan ir ascendiendo, de acuerdo a la edad y a sus cualidades, se tiene la divisional de menores de 17 años y de menores de 15, y en la sub 15 se está en segundo lugar con 18 unidades, mientras que en la sub 17, en el tercer escalón con 24, lo que habla de que se tienen elementos suficientes para alimentar a las divisionales superiores, con el mismo entrenamiento y con un seguimiento que permita que los jóvenes se sigan sintiendo en el mismo ambiente conforme avancen de categoría.

El equipo tiene sede en la cancha del Ingenio de esta localidad, y el trabajo que se realiza es intenso, pensando no sólo en la cuestión física, ni en la futbolística, sino también en el factor humano que cobra especial relevancia entre los adolescentes, a los que, dejándoles su libertad, se les orienta para que hagan las cosas lo mejor posible, desarrollando sus facultades en todos los sentidos, para bien de sí mismos, de sus familias y de la sociedad, se dijo por parte de Armando De Paz, convencido de su trabajo y de la eficacia del mismo.

Se le oye contento, no sólo por los resultados deportivos, sino también por los humanos, dado que se están gestando jóvenes con disciplina y apego a sí mismos y a la sociedad, “pero falta más, y siempre faltará más. La vida es una enseñanza constante y un aprendizaje. Incluso, estoy yo aprendiendo muchas cosas de nuestros jóvenes y de sus padres”, comentó el entrevistado, en su sencillez intrínseca y con visión de futuro.

La semana pasada no tuvieron actividad en las distintas divisionales, pero es un hecho que entre sábado y domingo se regresará al trabajo y se espera que sea con triunfos en las distintas divisionales, para lo cual no se dejó de trabajar con determinación, siguiendo el trabajo que se viene dando y que está entregando triunfos constantes a lo largo del torneo.

Baxter ganó por defaul

JIUTEPEC, MOR.- Dentro de la cuarta división, en otro circuito, el cuadro del Baxter no tuvo actividad que se tenía programada en cancha de Xochitepec, dado que los equipos de Tuzos Palomas, olímpicamente se negaron a acudir, por lo que los puntos que se tenían en disputa se quedan para el conjunto de Gregorio Yáñez Pineda, con lo que se afianza en la primera posición de este certamen, en donde quiere volver a lograr el ascenso.