Bonifacio Pacheco |

2018-04-18

Breverías Culturales

Conferencia Impartida por Rodrigo Castillo en La Tallera a las 17:00 horas, entrada libre, Museo Casa Estudio de David Alfaro Siqueiros, Calle Venus 52, Colonia Jardines de Cuernavaca teléfono 1601190.

A comienzos de 1921 David Alfaro Siqueiros empezó a generar un ejercicio editorial que le permitió propagar y difundir su ideología política y estética. En esta conferencia, Rodrigo Castillo nos ayudará a comprender esta faceta editorial del muralista, a través de la presentación de un proyecto de investigación,. cuyo centro de trabajo se asentó en el área de archivo de la Sala de Arte Público Siqueiros.

SUSTENTABILIDAD, Jornada de Concientización y cuidado del medio ambiente, salud física y mental: Mercadito verde; Stands informativos; Juegos; Conferencia/ Taller “La Esencia de la permacultura”; Talleres: autocuidado y Erotismo, Menstruación consciente, Machos a la licuadora; Pruebas gratuitas de VIH, stands de información sobre VIH y ETS; Presentación del documental “Sanando nuestro territorio cuerpo-tierra”; Facultad de Artes de la UAEM de 9:30 a 14:30 horas.

FESTIVAL MORELOS DANZA: Clase magistral de zapateo contemporáneo, ‘Curso, comunión, autonomía y emancipación’ Impartido por Miguel Pérez García; en el Centro Morelense de las Artes a las 10:30 horas, donativo voluntario. Funciones de danza con la participación de artistas locales e invitados en el Centro Cultural Teopanzolco a las 20:00 horas, costo $100.00 y con descuento.

En La UNAM MORELOS: Paulo César Manrique Mirón, UCIM presentará la ponencia “Matrices Aleatorias Circulantes” en la aula 2 del Instituto de Matemáticas a las 12:00 horas; Información en la página-e: http://www.matcuer.unam.mx/seminarios/660-matrices-aleatorias-circulantes •―••―• El Doctor Carlos Herdeiro, Departamento de Física, Universidad de Aveiro, presentará la ponencia “Testing the black hole hypothesis: can a black hole have hair?” en el auditorio del Instituto de Ciencias Físicas a las 17:30 horas; Información en la página-e: http://www.fis.unam.mx/ColoquiosList.php.

CINECLUB ACADÉMICOS en el marco del 1X Encuentro: Contra el Silencio Todas las Voces ― Cine Documental’ presenta: “Gente de mar y viento”, Directora Ingrid Fabián, México 2016, en Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan (UAEM), a las 12:00 horas. Entrada libre.

MUSEO ROBERT BRADY en su ciclo ‘Cine Cubano’ presenta “Memorias del subdesarrollo”, Director Tomás Gutiérrez Alea, 1968, a las 16:00 y 18:00 horas, entrada libre, Netzahualcóyotl 4 centro, teléfono 3188554. Uno de los mejores 100 filmes de la historia del cine mundial; Luego del triunfo de la revolución Sergio decide quedarse en Cuba mientras su familia abandona el país; Él buscará un sentido a la vida escribiendo sus memorias... La confrontación de valores revela un punto de vista sobre el individuo dentro de la sociedad.

TALLER “MÁQUINAS de MEMORIA” actividad paralela a la exposición “El Sueño de Laocoonte” de Erick Beltrán guiado por René Díaz los jueves 19 Y 26 de abril y 3 de mayo a las 16:30 horas, entrada libre previa inscripción en el correo-e: tallera.educacion@inba. gob.mx; Para Erick Beltrán, una colección de imágenes permite contar con un compendio de narrativas que estructuran diferentes niveles de la historia personal y colectiva de la sociedad; En este taller, tomaremos la acción de construir un libro de artista como una plataforma para potenciar el diálogo desde lo personal hacia lo colectivo, partiendo de objetos propios o encontrados, que nos permitan edificar, a través de estos dispositivos, un metarrelato que nos permita viajar entre el pasado y el presente.

CONVERSATORIO en el marco de la exposición “Ese tiempo mineral”, Casa de Francia en Ciudad de México con la participación de Yanieb Fabre, Iván Argote y Anne-Charlotte FInel; Modera Marco Calderón; en la sala Miguel Zacarías del cine Morelos a las 16:30 horas.

En ATARAXIA Centro Cultural: Trasmisión de “El Camerino” con Alejandra Serrano, Paty Torres y artistas invitados, en www.cuartaestacion.org, a las 17:00 horas. "Miércoles Poéticos", con Ezequiel Vélez, disfrutar y comparte tus creaciones poéticas y de otros integrantes a las 18:30 horas, cooperación voluntaria consciente, avenida Morelos 245 centro, teléfono 2417003.

PLATAFORMA de ENTRENAMIENTO del Colectivo Morelense Engrama, a través del Festival Morelos Danza y el Centro Morelense de las Artes invitan a artistas escénicos profesionales o en procesos de formación a tomar la Clase Magistral “Polaridad, Laboratorio Cinético para la Creación Escénica Bilateral” guiada por Luis Rubio (México) y Eliana Jiménez (Colombia); en el Centro Morelense de Las Artes a las 19:00 horas, Cupo limitado

Interesados comunicarse al WhatsApp 7771341614.

