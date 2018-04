La Encrucijada - ¿Por qué desperdiciar el voto?

Opinión

2018-04-18

A unas semanas de que arrancó el proceso federal, los candidatos ya muestran ciertas tendencias, los que conocen de números dicen que el resultado es de pronóstico reservado. AMLO sigue con la ventaja y va en 35 puntos, le sigue Anaya con 27, Meade con 13 y Margarita con 8, finalmente El Bronco con 1.3 %. Es claro que las ocurrencias de AMLO ya son nota y que sus propuestas muestran un clarísimo retroceso, abundar en el tema sería ocioso en virtud de que es del dominio público que su campaña se estancó y que sus seguidores hoy ya no son tantos, más allá de apasionamientos, ahí están los números, las estadísticas no mienten y tampoco saben de colores. El caso de Meade representa la continuidad y en México muchos ya sabemos qué significa votar esta opción, seis años creo que fueron suficientes para dimensionar con creces lo que el PRI representa. Anaya representa un cambio profundo con ideas nuevas, y que ha crecido enormemente en los últimos días a pesar del ataque brutal del estado. De Margarita y El Bronco no tiene caso ni siquiera mencionar sus debilidades o fortalezas, es más que claro que están fuera de toda competencia. Aquí es donde me detengo, y claro que esto pasa también en muchos estados del país, y por eso es importante ponderar el voto a la hora de tomar una decisión, en la gran mayoría de los casos buscamos que nuestro voto esté de lado de los ganadores, aquí la pregunta es: ¿por qué votar por perdedores? Está claro que Margarita no ganará ¡jamás! Y ¿qué decir de El Bronco? ¿Por qué seguimos regalando los mexicanos a ella un 8% y a él un 1%? ¡Son candidatos perdedores! alguien que arranca en cuarto o quinto lugar jamás logrará el triunfo, ahí está la historia para los que no lo crean. No desperdiciemos nuestro voto, hagamos que valga la pena.

PD. Hay candidatos que increíblemente después de demostrar su incompetencia se postulan una vez más. Aquí no habrá sorpresas. Arrancan en la lona y ahí mismo terminarán, solo que en algunos casos, incluso, tras las rejas.

