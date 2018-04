Opinión - Las elecciones de julio

Opinión

| Francisco Santillán Arredondo

2018-04-18

Después de varios meses sin escribir, y ahora, con un poco más de tiempo libre, no podría arrancar mi participación en este medio sin hacer un análisis de inicio sobre cómo percibo el proceso electoral que se avecina.

Primero, debo decir que he vivido cuatro procesos electorales consecutivos (en todos fui candidato) y voy por el quinto (donde afortunadamente, no seré candidato). Debo decir que en todos he escuchado la frase mágica: este es el proceso más difícil en la historia de Morelos o México. En 2006, la cerrada contienda entre AMLO y Calderón, con su respectiva contienda tripartita en Morelos. En 2009, el ascenso del PRI, la debacle del PAN y el “zapato” que pusieron los tricolores en Morelos. En 2012, la nueva transición hacia el partido que perdió en la primera transición y la llegada a Morelos del gobierno de izquierda que completaba el gobierno de las tres fuerzas políticas. En 2015, la llegada de Morena y la capitalización de los personajes famosos en la escena electoral. Como quiera que sea, de todas recuerdo que se decía que serían elecciones históricas… sin precedentes. Y sí. Todas fueron así.

Las elecciones de julio de 2018 no van a ser la excepción. Obviamente serán las más difíciles de la historia. En México, esperaremos a ver el comportamiento del voto anti AMLO. No olvidemos que Andrés Manuel capitaliza entre el 30 y el 35% de la votación. La pregunta sería: el votante de Margarita y del tercer lugar (no caeré en el debate panista / priísta sobre quién va en esa posición) ¿qué harán? ¿Seguirán la lógica Duverger del voto útil o se mantendrán en su voto independientemente de que mantenerlo hará, sin duda, que López Obrador gane la Presidencia?

En Morelos haré referencia a las palabras de mi Presidente nacional, Luis Castro Obregón, en una visita: “tu estado está sumamente politizado. Se respira en el aire” (pd. Hago referencia a mi Presidente para aclarar los rumores de personajes limitados de Nueva Alianza–Morelos que hablan mucha vacilada. Sigo siendo aliancista, aunque rechazo muchas decisiones de la actual dirigencia estatal). Continuo. Bajo nuestro enorme nivel de politización, somos el estado con más candidatos a Gobernador en el país. Nada más ocho. Todos los candidatos tienen, de acuerdo a las encuestas, porcentajes de intención de voto que cuando menos les garantiza el registro a su partido.

Sin embargo, la pregunta aquí no es esa. En todas las encuestas, Cuauhtémoc Blanco va con franca diferencia en primer lugar. El tema es que el votante de Morelos es mucho más diverso que el nacional. Aquí hay ocho opciones y, sinceramente, encuentro imposible analizar qué hará. Pensar en que todos los votantes se unirán para frenar al candidato del PES y Morena sería no conocer a los protagonistas de las candidaturas. Los conozco a todos y seguramente no sería raro verlos sentados y aceptar un acuerdo así, siempre que él (quien usted se imagine) sea el abanderado al que apoyen todos los demás. Descifre usted lo que pretendo decirle.

Como quiera que sea, el único objetivo de esta primera presentación es decirle que esta elección no será la excepción. Será histórica, nos falta mucho por ver… y será la más difícil de la historia. Sin duda.

@pacosantillan