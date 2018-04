Desde la Antorcha - El periodista amanuense Isaías Cano recibe consigna de Morena para atacar a Antorcha

Opinión

| Soledad Solís Córdova

2018-04-18

En un reciente libelo escrito por el periodista Isaías Cano y publicado por el periódico El Regional del Sur hace referencia al Movimiento Antorchista de manera irónica, despectiva y sin la más mínima prueba lanza acusaciones con la “autoridad” que le da su única fuente, la del Astillero en La Jornada, y donde se hace mención de un mitin que la organización realizó la semana pasada en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, para brindar su apoyo al candidato del PRI a la presidencia de la república, José Antonio Meade Kuribreña, con la presencia del líder nacional, el Ing. Aquiles Córdova Morán.

Pero, ¿Qué fue lo que les incomodó a los morenistas que se lanzan con todo por las redes sociales y sus plumíferos de toda laya y a tanto la línea? Pues el temor de que Antorcha se suma de lleno a la campaña del candidato mencionado, una organización que sí tiene estructura en todo el territorio nacional y que ya cuenta en sus filas con cerca de dos millones de mexicanos. El referido mitin de 20 mil antorchistas -que el periodista ignora olímpicamente- fue apenas un botón de muestra del medio millón que conforman un respetable bastión del Movimiento tan solo en el Estado de México, por lo mismo son ya una fuerza contante y sonante que pesa y suma votos. Es por eso que se lanzan con todo para atacar y desprestigiar mediáticamente al Movimiento de los pobres de México, aunque a muchos no les guste, ni modo, pero la riqueza social la generan las mayorías trabajadoras y empobrecidas, y por ellas tenemos pan, vestido y calzado; claro, quien siempre vive en el Olimpo eso no lo ve ni le interesa, mientras no le falte trabajo de amanuense.

Pero veamos algunas afirmaciones temerarias que Cano lanza sin ningún sustento. Para el señor que no cree que el pueblo pueda y deba organizarse para luchar por sus derechos establecidos en la Constitución acusa a los antorchistas de violentos, asesinos y que aparecen siempre en la nota roja. ¿Y las pruebas, señor Cano?, ¿Dónde están? Quien acusa tiene la obligación de presentar pruebas y no aparece ninguna en el texto de marras. Ahora bien, cuando exigimos que los gobernantes atiendan las demandas de la gente y no lo hacen, los denunciamos y tomamos las calles para protestar pacíficamente con pleno derecho, ¿Ya por eso se nos endilga el epíteto de violentos y chantajistas? Entonces, ¿De qué lado está? Gran favor le hace a Graco y corifeos, pues siempre se ha manifestado en contra de él por ser un dictadorzuelo de vidas y haciendas,o ¿Acaso ya cambió de parecer y está de su lado?

En el fondo, los morenistas abiertos y esbozados, incluyendo al Astillero y Cano, se agarran de una simple frase cuando Meade se refiere a frenar a López Obrador, pues éste quiere parar la construcción del aeropuerto y eso dejaría sin oportunidad de empleo a miles de familias, en ese marco y no en otro quedaron sus palabras. Por consiguiente, buscar otra interpretación es desfigurar y sacar de contexto lo dicho por el candidato. Pero además, ¿Cuál es el delito que se comete al invitar a la gente a sumarse abiertamente a su proyecto de nación? Todos tenemos derecho de manifestar nuestra preferencia político electoral, para eso es este proceso democrático, así como Cano está en su derecho de defender al Peje y votar por él, así también nosotros de apoyar a quien consideramos mejor opción.