2018-04-17

¡Un logro más de la gestión Antorchista!

Ciento treinta metros lineales de pavimentación para mejorar las condiciones de vida de los antorchistas de esa localidad

Morelos.- El responsable del trabajo popular en Xochitepec, Agustín Colín Vázquez, en compañía del presidente municipal, Alberto Sánchez Ortega, integrantes del H. Ayuntamiento del antes mencionado y Antorchistas de la localidad se dieron cita en calle El Jazmín para ser testigos del arranque de obra de esta importante vialidad de la Col. Francisco Villa.

Con una inversión de más de un millón de pesos se pavimentaran ciento treinta metros lineales gracias a la gestión conjunta del antorchismo morelense y los diputados federales Antorchistas. La acción fue reconocida por los pobladores e integrantes del H. Ayuntamiento de Xochitepec ya que en reiteradas ocasiones externaron que los antorchistas están siempre pendientes de las necesidades de la población. En este sentido, Sánchez Ortega expreso:

“Quiero agradecerles de verdad que nos permitan trabajar de la mano con la organización, siempre lo he dicho es un orgullo contar con su amistad, y bueno yo no entiendo, y no alcanzo a entender porque algunos otros presidentes municipales, otras autoridades están lejos de acercarse y de compartir y de sacar adelante las necesidades que se tienen”.

El edil también expresó que le da mucho gusto trabajar de la mano con el antorchismo para gestionar beneficios para su municipio; por su parte, el dirigente antorchista Agustín Colín hizo la invitación a mantenerse unidos con esa organización, la cual trabaja siempre en beneficio del pueblo haya elecciones o no, Finalmente se procedió a hacer un recorrido por la calle después del arranque de obra oficial.