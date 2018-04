Deportes

| Ignacio Cortés

2018-04-17

ZACATEPEC, MOR.- Para muchos, la clave de este nuevo fracaso del cuadro del Atlético Zacatepec fue el hecho de que el juego de vuelta fuera de visita, en Oaxaca, ante los Alebrijes, porque faltó la intervención de los aficionados, su apoyo, y ahora se va de vacaciones porque hasta ahí se llegó, como ha sucedido en todas las ocasiones en las cuales se ha estado en las finales, quedar al margen en los cuartos de final, y ya van dos veces con los Alebrijes de Oaxaca, una ante los Potros de Hierro del Atlante y otra con los Dorados de Sinaloa, y en los ocho encuentros que se han disputado, no se ha ganado ninguno, y lo más son emparejes y dos verdes se fracasó en territorio zapotecano, 3-1 y 1-0, otro en Cancún y una en Culiacán, así se es cliente constante.

Alebrijes 1-0 al Atlético Zacatepec

OAXACA, OAX.- La torpeza de elegir el juego de ida en casa y la revancha en territorio zapoteca cobró factura y el Atlético Zacatepec perdió 1-0 con los Alebrijes de Oaxaca que llegaron a las semifinales del torneo de clausura de la liga de ascenso, con global de 2-1, como que en el cotejo de ida se dio el 1-1, en el ingenio. Aquí, gol al 88 de Madrigal y marcó la diferencia. Los verdes necesitaban un gol para llegar a la segunda ronda de finales, y nunca se logró, y luego el entrenador, el nieto de Leaño se alocó y sacó a Neira y a Estéfano y ahí se hizo el harakiri.

En las semifinales los Dorados de Culiacán enfrentarán a los Cafetaleros de Tapachula y los Leones Negros a los Alebrijes que tenían un solo triunfo en los últimos nueve cotejos, y con el 1-0 a los Verdes, se llegó a dos éxitos en diez encuentros y uno de ellos ante el conjunto que ocupa el estadio de Zacatepec que Graco Ramírez regaló a Jorge Vergara por espacio de 15 años, en donde los gastos correrán a cargo del erario estatal y las ganancias serán para el empresario, propietario de las Chivas Rayadas del Guadalajara que van de fracaso en fracaso en la primera división.

En los juegos importantes, el entrenador, Marcelo Michel Leaño, se atufa, le sucedió con Coras, en donde se necesitaba ganar el último encuentro, en casa, y se perdió, con lo que se dio el pasaporte al que se hizo llamar Zacatepec; y en dos oportunidades en los cuartos de final con el Atlético, en donde no ha reaccionado bien, sin contar que en el torneo de Copa, en una se dio el sonado fracaso frente a los Tuzos del Pachuca, 5-0, y en otra, teniendo la ventaja en los penales, se fracasó frente a los Diablos Rojos del Toluca, y en el estadio del ingenio, lo que habla no de mala suerte, sino que el timonel no sabe qué hacer en los instantes donde está en juego el crecer y no se sabe cómo.