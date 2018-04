Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2018-04-17

ZAPATA, MOR.- El Selva Cañera quiere el primer lugar del grupo 6 y para ello tiene que vencer a los Tamarinderos del Iguala, en territorio guerrerense, el viernes por la tarde, en lo que debe ser un partido difícil, pero se va a salir por los tres puntos, afirmó Nicolás Arcos Olascoaga, directivo de la escuadra verde, que no se cansó de elogiar el esfuerzo de los jugadores y de los entrenadores, así como de sus compañeros directivos.

Hombre progresista, Nicolás Arcos, ha estado en proyectos exitosos como el Selva Cañera y antes con los necaxistas y el Galeana, y aunque considera que siempre es difícil pensar en el ascenso, “no se descarta nunca, y los futbolistas del Selva Cañera se están embalando y por ahí se pueden hilar los resultados y dar una sorpresa, y en el juego frente a los igualtecos se debe dar un parámetro, porque en las finales se va a topar con escuadrones de esta magnitud y superiores, así que si lo hacemos bien en esta partida y de visitantes, se puede pensar en hacer un buen juego en las finales que vivirán desde la semana entrante, en donde no habrá pausa y se tiene que hacer un esfuerzo en todos los cotejos, lo que también pone en juego la condición física y la mentalidad de los jugadores, y los nuestros se ven en los juegos definitivos y para ello se trabaja”.

Los horarios en veremos

En todas las campañas, en la última jornada, se ordena jugar el mismo día y hora, para no dar ventaja a nadie, y es que todavía, en algunos grupos, no se define a los cuadros que se irán a las finales, sin embargo, hasta ahora no se sabe nada sobre el particular, aunque se pudiera dar la disposición en unos días, lo que se dará a conocer por parte del cuadro verde que es el único de los conjuntos tlahuicas de esta divisional que estará en las finales, con todo y que sus finanzas son escasas, y otros que son boyantes, quedan en casa porque no calificarán a las finales del campeonato de la tercera división.

Resultados

Además del triunfo del Selva Cañera sobre el Chilpancingo 2-1, el Real Victoria perdió 3-0 con las Águilas de la Universidad Autónoma de Guerrero y los Delfines de Acapulco le pegaron a los Tamarinderos del Iguala 2-1, dejando constancia de que estos Delfines, de continuar unidos para el siguiente torneo se estará en las finales porque se tuvo la capacidad de quitar puntos a varios de los equipos con mejores puntuaciones, y el Atlético Cuernavaca ganó al Jardón Yautepec, en el Mariano Matamoros

Próxima jornada

En cuanto a la próxima jornada, el viernes a las 15 horas, las Águilas de la Autónoma de Guerrero frente a los Delfines de Acapulco, y a las 16, los Tamarinderos del Iguala frente al Selva Cañera, y en la sabatina, a las 15, los Avispones de Chilpancingo frente al Atlético Cuernavaca, y a las 16, en San Carlos, el Jardón Yautepec ante el Real Victoria, y por ahí los locales pueden ganar el encuentro y sería el primero dentro de este campeonato, lo que se merece el conjunto yautepequense, por su constancia.

Existe la tradición de que la última jornada se llega a dar el mismo día y a la misma hora, pero no se sabe si en este nuevo campeonato así será o se respetarán los horarios y días de los escuadrones.

Posiciones

En cuanto a las posiciones, Águilas de la Autónoma de Guerrero y el Selva Cañera con 58, con mejor diferencia para los guerrerenses, mientras que los Tamarinderos del Iguala están con 56 y los Avispones del Chilpancingo con 54, ya más atrás el Atlético Cuernavaca con 47, Delfines de Acapulco con 33, Real Victoria con 16 y el Jardón Yautepec con dos.