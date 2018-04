Cultura

2018-04-17

Breverías Culturales

Será recordado con motivo de su 99 Aniversario Luctuoso por los alumnos de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con:

La presentación del libro "El General Leobardo Galván y la Revolución Suriana en Tepoztlán" del Psicólogo Mario Martínez Sánchez, se rifarán 4 libros.

La proyección de la película "Los jinetes del tiempo; harán lo imposible para cabalgar hasta su pasado", con la presencia del Realizador José Ramón Pedroza y del grupo actoral.

En el auditorio de la Facultad de Derecho a las 17:00 horas, cuota de recuperación $20.00.

“COMANDANTE OTELO”, con la Compañía ‘Los operantes Teatro’, Directora Lisha Montaño, grupo invitado del Estado de Puebla, en el marco de los ‘Martes de Teatro’ se presenta en el centro cultural Teopanzolco a las 19:00 horas, con entrada gratuita. La obra se basa en el clásico de Shakespeare, pero la historia se contextualiza en un país latinoamericano en pleno siglo XXI. Desdémona, una reportera que trabaja para la televisión y decide abandonar el canal para seguir la causa de su amado comandante Otelo. Yago, uno de los hombres más importantes para el movimiento, se aprovechará de las diferencias sociales entre Otelo y Desdémona para hacer creer al comandante que su mujer lo traiciona con Miguel Casio. A lo largo de la obra se observa cómo se desmoronan las relaciones más sagradas y con ellas la causa por la que tanto se ha luchado.

En La UNAM MORELOS: La Doctora Sandra Pinto Cardoso, INER; presentará la ponencia

“Función de la microbiota en la transmisión y patogénesis de la infección por VIH” en el auditorio Bolívar Zapata del Instituto de Biotecnología a las 10:00 horas; Información en la pagina-e: http://www.ibt.unam.mx/server/PRG.base?alterno:0,clase:base,tipo:doc,tit: Seminarios,tra:IBT_Seminars,edi:font_size%-1,dir:sem.Nautoseminarios.html,pre:base •―••―• En el marco del Taller Intercambio de Experiencias Agrícolas en México se presentarán las ponencias de: Doctora Blanca Rubio Vega, IIS-UNAM; Maestro en Ciencias José Eduardo Bautista Rodríguez, Facultad de Ciencias Agropecuarias-UAEM; Doctora María Isabel Oblé Delgadillo, Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo; Doctora Lourdes Barón León, Universidad Autónoma de Chapingo-Unidad Morelia; Doctora María de Jesús Ordóñez Díaz, CRIM; en el auditorio Raúl Béjar Navarro del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de 10:00 a 14:00 horas; Información en la página-e: https://www.crim.unam.mx/web/node/2408 •―••―• Jerónimo Quistiano Lara, UCIM, presentará la ponencia “Algunos resultados de la dinámica de fλ=λsin(z)” en la aula 2 del Instituto de Matemáticas a las 16: 00 horas; Información en la página-e: http://www.matcuer. unam.mx/seminarios/672-el-toro-modular •―••―• Frank Jacobs, University of Amsterdam Swammerdam Institute for Life Sciences Amsterdam, presentará la ponencia “The evolutionary impact of transposable element invasions on human neuronal gene expression” en el auditorio Guillermo Soberón del Centro de Ciencias Genómicas a las 17:00 horas;

Información en la página-e: http://www.lcg.unam.mx/frontiers/2018-01/Frank+Jacobs •―••―•

Invitación a los aspirantes a ingresar a la LCG en 2018 a asistir a una visita al Centro de Ciencias Genómicas, el viernes 13 de abril a las 16:00 horas, el sábado 14 de abril a las

10:00 horas; interesados ingresar para su Registro a la página-e: http://www.lcg.unam.mx /es/visita/2018 •―••―• Taller de Yoga en La Terraza del Instituto de Biotecnología a las 11:00 horas, cuota de recuperación $40.00; Información en la página-e: www.morelos.unam.mx

CINECLUB ACADÉMICOS en el marco del 1X Encuentro: Contra el Silencio Todas las Voces ― Cine Documental presenta: “El otro lado de la tecnología”, Director José Prieto y Leonardo Llamas, España 2016; “Alamar”, Director Pedro González-Rubio, México 2009;

En la Telesecundaria 20 de noviembre (Tilancingo) de Coatlán del Río, a las 10:00 horas, entrada libre.

PRESENTACIÓN EDITORIAL “Avistamientos” de Pablo Peña Auditorio Facultad de Artes 12:00 horas.

“REFLEXIONES sobre Los Actores y El Cine”, Conferencia de la Directora de cine, escritora y productora Elisa Miller en el marco de Cine Móvil y Talleres Itinerantes, en sala Miguel Zacarías del cine Morelos, a las 17:00 horas, entrada libre.

MARTES de ACORDEÓN con Alejandra Serrano, en Ataraxia Centro Cultural, 18:00 horas, cooperación voluntaria consciente, avenida Morelos 245 centro, teléfono 2417003.

