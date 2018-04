Mexico

Redacción |

2018-04-16

Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la presidencia de México, llamó al resto de los aspirantes a crear un pacto de seguridad por el bien del país.

Durante su segundo día de campaña, en un recorrido por el municipio de García, Nuevo León, El Bronco pidió a sus contrincantes no politizar el tema de seguridad y utilizarlo para conseguir votos durante la carrera por la presidencia.

“Lo que tiene que hacerse es un pacto (entre) los candidatos, para que cualquiera que llegue resuelva el problema de seguridad, y es un planteamiento que yo voy a hacerles a los otros candidatos”, adelantó.

También criticó la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, de ofrecer amnistía a líderes del crimen organizado.

“No se debe perdonar, no se debe perdonar. Si quieres perdonar, ve a la Iglesia; nosotros no debemos perdonar el tema de ley porque no ha funcionado en ninguna parte, esa es una declaración populista”, refutó.

Rodríguez Calderón incluso dijo que el estado de ánimo de López Obrador representa un peligro para México.

El candidato independiente aseguró que en días próximos presentará su declaración 3 de 3, que consiste en hacer pública su información patrimonial, fiscal y de intereses.

Rodríguez Calderón aseguró que es propietario de inmuebles por un total de 260 hectáreas, cada una valorada entre los 50,000 y 60,000 pesos.

“Voy a presentarla porque así me lo pide la ley. Ahorita me voy a dar un recorrido por mis propiedades y voy a hacer varias selfies de las cosas que tengo y las voy a hacer públicas en Facebook, no solamente la de 3 de 3 que es privada, voy a publicar todo lo que tengo”, prometió.

Además, el candidato independiente aseguró que tiene 2.5 millones de pesos en sus cuentas bancarias.