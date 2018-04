Local

2018-04-16

-A partir de las siete de la mañana pueden acudir al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea

La sangre es un recurso importante para los tratamientos programados e intervenciones urgentes que son atendidas en las unidades hospitalarias del estado.

En este sentido, la Secretaría de Salud invita a la población a que acuda al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS) ubicado a un costado del Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres”, a partir de las siete de la mañana y se convierta en donador altruista de sangre.

Los requisitos son ser mayor de 18 y menor de 65 años, presentar una identificación oficial vigente, acudir en ayunas, pesar más de 50 kilogramos, no haber consumido medicamento en las últimas 72 horas, no presentar gripa ni ninguna alteración, no padecer alguna enfermedad crónico degenerativa o de transmisión sexual; no tener múltiples parejas sexuales, no haber padecido hepatitis después de los 10 años de edad, no haber sido operado en los últimos 12 meses, ni vacunado contra la rabia recientemente; en el caso de las mujeres no estar embarazadas, ni lactando; las personas con tatuajes y perforaciones, pueden donar después de un año de habérselo realizado.

El proceso de donación es seguro, ya que antes de iniciarlo se evalúa el estado de salud del donador (signos vitales, presión arterial y nivel de glóbulos rojos); posteriormente pasa a una entrevista con un médico para generar un historial médico; y finalmente la persona pasa a la extracción de sangre que no dura más de 20 minutos.

La donación altruista de sangre es algo que no cuesta y ayuda mucho, quienes decidan acudir al CETS, pueden hacerlo con la seguridad y tranquilidad que el equipo que se utiliza es nuevo y desechable, por lo que no existe ningún tipo de riesgo.