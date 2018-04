Cultura

Víctor Manuel Barceló R. |

2018-04-16

Desde Tabasco

Petro consideró que la base económica colombiana se construyó para “hacer dinero fácil”, por ello la corrupción viene creciendo en el país. “La justicia se ha arrodillado a la política y ha perdido su independencia”, señaló tras aclarar que la justicia no viene desarrollando sus funciones, de manera autónoma. “Hay una dictadura de corrupción”, completó el candidato. En el país los beneficios que se les otorgan a los llamados “delincuentes de cuello blanco”, son muy blandos, permitiéndoles pasar sus condenas en sus propias casas. “Los corruptos van a la cárcel y es para la cárcel”, concretizó Petro. Por ello propone fortalecer la meritrocracia judicial y la autonomía presupuestal. Ver: https://www.elespectador.com/ elecciones-2018/noticias/politica/hay-una-dictadura-de-corrupcion-en-colombia-gustavo-petro-articulo-748063

En Paraguay los ecologistas –con Alegre como candidato- criticaron el decreto que afectará a selvas y bosques, denunciando que causará un mayor quebranto de los bosques naturales de Paraguay, “país con un ritmo de deforestación anual de 250.000 hectáreas”, según WWF. Apremiamos urgentemente –señalan- a la derogación del Decreto 7.702 que modifica por cuarta vez la reglamentación del Artículo 42 de la Ley Forestal. Emitido (14_Septiembre-2017) atenta contra la protección de reservas legales de bosques naturales y contra políticas ambientales de protección y preservación de ecosistemas, que se fundamentan en la Constitución Nacional, la Ley de Delitos contra el Medio Ambiente y el Plan Nacional de Desarrollo. Además, inserta componentes de reglamentación de la ley 3001/06 de Valoración y Retribución de Servicios Ambientales.

Efraín Alegre y su candidato a la vice presidencia, Leo Rubín, de Alianza GANAR, firmaron el COMPROMISO CON LA GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PANTANAL, apoyando a los Gobiernos de Brasil, Bolivia y Paraguay, en su compromiso de “implementar” acciones conjuntas por la mayor área húmeda del planeta.

También señaló el candidato ecologista que “El tema del agua es un tema central, yo estoy convencido –afirmó- que en nuestro país, si hablamos de recursos, tenemos que hablar del agua en primer lugar. Por la abundancia, por lo que significa el agua para desarrollo y la calidad de vida. Sin embargo, posiblemente es un recurso olvidado en cuanto a políticas públicas con respecto al agua”.

La alianza tendrá como principal rival el 22 de abril al gobernante Partido Colorado, que presenta como candidato a la Presidencia al ex senador Mario Abdo Benítez, quien expresó recientemente: “Todos los paraguayos tenemos que rendir cuentas, tenemos que estar acostumbrados a rendir cuentas a cada rato de nuestros actos, y por lo menos en nuestro gobierno yo ya dije varias veces que en mí no van a encontrar un aliado para la impunidad”. Remarcó, debido a un tema interno que viene afectando su campaña: “El presidente de la República va a ser intolerante con la delincuencia y la estafa al erario público. Nosotros no vamos a convalidar ningún acto de corrupción en los próximos 5 años. Me van a tener como enemigo, así como me tuvieron como adversario…todos quienes roban la esperanza de nuestro pueblo”, aseveró Marito tras un acto realizado en la ANR. (Continuará) Ver: https://www.nodal.am/2018/04/elecciones-en-paraguay-abdo-asume-el-riesgo-de-tener-a-gonzalez-daher-e...

En tanto los procesos electorales en Latinoamérica y el Caribe siguen su curso, un elemento interrumpe los empeños de cercanía entre todos los países de la Región: la Cumbre de las Américas a realizarse en Lima, Perú los días 13 y 14 de abril. A este evento se anunció originalmente la presencia del presidente estadounidense Donald Trump, pero finalmente no acudirá salvo decisión de última hora -como las que acostumbra-. Su lugar no oficial, pretende ser ocupado por el congresista cubanoamericano Marco Rubio - presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental en el Senado- quien convocó a audiencia senatorial para definir posiciones y conformar "Una estrategia regional para la Gobernabilidad Democrática contra la Corrupción en el Hemisferio".

La VIII Cumbre de Las Américas reunirá a 35 presidentes de la región en torno al tema “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción” y para debatir "preocupaciones comunes, buscar soluciones y desarrollar una visión compartida para el desarrollo futuro de la región, ya sea de carácter social, económico o político". Rubio pretende participar a la par de mandatarios de nuestros países, lo que ya es una desproporción. Habrá que estar pendientes de las declaraciones de apertura, las que se transmitirán en vivo y disponibles en el sitio http://www.foreign.senate.gov

v_barcelo@hotmail.com