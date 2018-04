Local

Guadalupe Flores

2018-04-14

-Concesionarios de la Ruta 33 dicen que permite que la Ruta 16 opere con unidades “piratas”

Transportistas de la Ruta 33 de Yecapixtla acusan al secretario de Movilidad (SMyT) de "venderse" a los concesionarios de la Ruta 16 para permitir que operen unidades "pirata".

Por tres horas, los transportistas de la Ruta 33 de Yecapixtla invadieron un carril del boulevard Cuauhnáhuac con dirección a Cuautla a la altura de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT).

Los inconformes acusaron al secretario José Ascensión Monter Sanjuan, de "vendido", esto, luego de denunciar que “solapa” el “pirataje” en la zona oriente y la invasión de unidades de la Ruta 16 para permitir que invadan el derrotero.

"Teníamos la esperanza de que no fuera igual que los otros, pero sigue la misma burra nomás que revolcada. Pensamos que le dieron dinero y nos quiere meter en el derrotero que se llama Los Amates que es una colonia que llega al centro y de regreso", manifestó Rodrigo Ramos Sánchez, representante de la Ruta 33 de Yecapixtla

Además denunció que la Secretaría ha implementado operativo de supervisión en la zona oriente pero detienen a los vehículos “que operan con permisos vencidos, pero si están vencidos es porque el Gobierno no tiene sistema, venimos y no hay sistema y no hay papeleo y aún así nos detienen".

En tanto, Gorgonio Flores Hinojosa, líder de la Ruta 33, señaló que Monter Sanjuan ha permitido que camionetas con placas de transporte particular presten servicio público de manera irregular en Yecapixtla.

Finalmente, luego de una reunión con el secretario de Movilidad y Transporte, los concesionarios lograron que se lleven a cabo operativos en el municipio y se haga cumplir la Ley de Transporte para evitar el pirataje.