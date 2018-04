Cultura

Bonifacio Pacheco

2018-04-14

Breverías Culturales

Rara gema de Verdi, una devastadora tragedia de amor paternal, bajo la Dirección de Bertrand de Billy, con un gran elenco integrado por: Sonya Yoncheva, Olesya Petrova, Piotr Beczala, Plácido Domingo, Alexander Vinogradov, Dmitry Belosselskiy.

Transmisión en directo vía satélite y subtítulos en español, en pantalla gigante de alta definición (HD), en el Centro Cultural Teopanzolco, a las 12:00 horas, Costo de $100.00 a $250.00, teléfonos de taquilla 777 2020111 y 12, Río Balsas 22, colonia Vista Hermosa; Amigos de la Música de Cuernavaca invita.

FESTIVAL MORELOS DANZA: Clase Magistral de ballet clásico en nivel avanzado impartido por la maestra Natasha Lagunas, en la Academia de Ballet Vista Hermosa a las 8:00 horas. En la explanada de Tehuixtla: Clase Magistral de Salsa Impartido por Rodrigo Gómez, a las 10:00 horas; Clase Magistral de Danza Folclórica Mexicana, Impartida por Raúl Ocampo Pichardo a las 11:00 horas; Clase Magistral de hip-hop Impartida por Vladimir Martínez Kempiz a las 12:00 horas; Función mixta con entrada gratuita de Danza a las 19:00 horas.

“COLECTIVO GUARDAGUJAS”, Celebrando su 5º Aniversario ‘Seguimos en El Tren: Floreciendo en Las Cinco Estaciones’, con un festival con Talleres - Música - Danza - Teatro - Juegos – Sorpresas; En el Foro "La rielera", frente a la nueva escuela de música y antigua estación del tren, de 9:00 a 21:00 horas, entrada libre, Cuautla Morelos.

La ACADEMIA de CIENCIAS de MORELOS convoca a toda la comunidad morelense a participar en la Concentración Por La Ciencia Morelos en la Plaza de Armas Emiliano Zapata de 10:00 a 14:00 horas; Habrá diversas actividades gratuitas para toda la familia: Talleres, Demostraciones, Juegos, Actividades culturales.

FILOMENA BAZAR: diseñadores, artistas, editores, artesanos, productor orgánicos; La Casona Spencer sábado y domingo de 10:00 a 18:00 horas, entrada libre, enfrente de Catedral; Este 15 de abril a partir de las 10:00 horas participa en la rifa celebración por su 3er Aniversario por cada $100.00 de compra en todo el bazar obtén un boleto.

En ATARAXIA Centro Cultural: Los TRÁGICOS GRIEGOS: Sófocles, taller impartido por Iván Salgado García, licenciado en Letras Clásicas por la UNAM y profesor de la licenciatura, taller impartido por Iván Salgado García, licenciado en Letras Clásicas por la UNAM y profesor de la licenciatura; Informes en FB: Ataraxia Centro Cultural directamente. "Transformación", ‘Encuentros―presentaciones’ de Danza Butoh / Performance, Monologa Corporal’ de Yuliana Neri Arriaga, artista multidiciplinaria; Adriana Portillo invitada especial; Rojo sonoro de la Ciudad de México; a las 19:00 horas, donativo $70.00 y $50.00 preventa. “Crónica de Rebeldías”, Música con Amatista y Paulita, Dirección de Alejandra Serrano, 21:00 horas, donativo $100.00. Avenida Morelos 245 centro, teléfono 2417003.

"El SUEÑO de LAOCOONTE" exposición del artista Erick Beltrán, establece el diálogo entre el mito del Laocoonte y el presente, a través de diversas figuras míticas del Ciclo Troyano. Propone una instalación hecha a partir del collage, el fotomontaje y diagramas conceptuales creando principalmente telones monumentales que por su tamaño evocan a los murales de Siqueiros. En estas piezas crea un atlas icónico sobre la figura del oráculo, el testigo y otras fábulas afines; Inauguración en La Tallera a las 12:00 horas, entrada gratuita.

MUSEO ROBERT BRADY en su ciclo ‘Cine Cubano’ presenta “José Martí: El ojo canario”, Director Fernando Pérez, 2010, a las 12:00 y 16:00 horas, entrada libre, Nezahualcóyotl 4 centro, teléfono 3188554.

MÚSICA EN LA UNAM: La Orquesta Filarmónica de la UNAM, Massimo Quarta, Director Artístico; Pietro De Maria, Solista piano; interpretará Concierto para piano no. 1 y no. 2 y Sinfonía no. 1 de Mendelssohn en la Sala Nezahualcóyotl, Roberto Ruiz Guadalajara Imparte charla introductoria a las 19 horas, concierto a las 20 horas; Precios: $240.00, $160.00 y $100.00 con los descuentos habituales. Como parte del ciclo permanente Presencia de la Facultad de Música se realiza el recital del ensamble Anacrúsax, Integrado por: Samuel García, Octavio Yñigo, Alfredo Carmona y Jonathan Garrido, saxofones; Invitada Edith Ruiz, piano; Interpretará Los planetas de Holst-Nagao en la Sala Carlos Chávez a las 18 horas, entrada libre (cupo limitado al aforo del recinto. Como parte del ciclo de Música Contemporánea se realiza el concierto de Roberto Rivadeneyra Nomotrombo. El circo introspectivo o «La tremebunda travesía hacia la incognoscible existencia dislocada»; Participantes: Roberto Rivadeneyra, violines, instrumentos musicales no formales y objetos sonoros; Con un programa: Piezas poéticas sonoras de Roberto Rivadeneyra; en el Auditorio MUAC a las 12:30 horas, Precio: $50 con los descuentos habituales.

Como parte del ciclo de Música Contemporánea se realiza el concierto de Roberto Rivadeneyra Nomotrombo, proyecto musical en el que se presentarán composiciones e improvisaciones del autor, mismas que serán abordadas a través de una serie de instrumentos musicales y sonoros de diversas naturalezas. Como resultado de la unificación irreverente de estos elementos, el público vivirá una experiencia multisensorial.

“ANTOLOGÍA BINACIONAL: Escritos Identitarios de Mujeres Latinas”, Ediciones Omecihuatl, Coordinadora Helena de Hoyos, se presenta con los comentarios de Alma Karla Sandoval, Karl Ayala y Helena de Hoyos, en Casa Gabilondo a las 18:00 horas, entrada libre previa reservación en el restaurante, Comonfort 5 centro teléfono 3188090. Actividad organizada por la Facultad Artes de la UAEM.

‘MARIMBULARP, A TRAVÉS del MAR’ una compilación de música hispana, con Tenteenelayre ensamble, integrado por Barbará Cerón en el arpa, Leopoldo Novoa en la marimbula y como invitada especial Ada Coronel en la voz y vihuela, en la sala Manuel Ponce a las 18:00 horas.

EXPOSICIÓN HOMENAJE a Nicolás Moreno en Museo Güelu Fundación Fernando Cué Gómez A.C. a las 18:00 horas, Calle Ixcateopan 101 esquina Paseo de la Ronda colonia Vista Hermosa.

"PATRONES y FORMAS de La Naturaleza", Exposición fotográfica de Pablo Núñez; participación por la Agencia Musical AdLibitum; Inauguración en Artesana pizzería, café, galería a las 18:00 horas, avenida Teopanzolco 402 colonia Reforma, teléfono 3722000.

"La CASA BERNARDA ALBA", de Federico García Lorca; Studio de Actuación de Cuernavaca, Director Mario Alberto Aguirre, presenta en el Museo de la Ciudad a las 18:30 horas, donativo $100.00.

En El MANOJO: Trova, rock rupestre, canciones de Chava Flores y bohemia con Ricardo Aguilar, a las 19:00 horas, cooperación voluntaria consciente. Trova y bohemia con Paco González, a las 22 horas, cooperación voluntaria consciente. Centro cultural, Prolongación Ahuatepec 304, esquina Taxco, Colonia Lomas de la Selva, teléfonos 3180740.

FOCUS, una de las Compañías de Danza más actuales y aclamadas de Brasil, con su puesta en escena “As canções que você dançou pra mim” retoma éxitos de las décadas de los 60’s a los 90’s, se presenta en el Centro Cultural Teopanzolco a las 19:00 horas, costo $120.00.

"VOCES FEMENINAS... Voces de Mujer", Recital Poético Musical con Zuly Valentin y Marta Roa en Toscana, arte y café a las 19:30 horas, cooperación $40.00, calle Hidalgo 17 planta alta, Tejalpa municipio de Jiutepec, teléfono 4047549.

HUMOR para El Calor: El último parisino y otros chismes con Perico el Payaso en La Maga, espacio cultural-restaurante-café a las 20:00 horas, cooperación voluntaria consciente, altos de Morrow 9, Centro Histórico, teléfono 3103871.

TEROOKA Jazz en vivo, en L'arrosoir d'Arthur a las 20:30 horas, entrada libre, INE requerida, calle Juan Ruiz de Alarcón 13 planta alta, teléfono 243 7086.

