Local

Erick A. Juarez |

2018-04-13

-Por obstruir los recursos económicos al TEE y al Impepac, dijo Jesús Escamilla

El presidente estatal del Partido Humanista (PH) en el estado de Morelos, Jesús Escamilla Casarrubias, exhortó a los presidentes de los demás institutos políticos a presentar una acción jurídica en contra del gobierno del estado y el congreso local, quienes no han otorgado los suficientes recursos a los órganos electorales.

En conferencia de prensa para dar a conocer los candidatos a los diferentes cargos de elección popular por el Partido Humanista, Escamilla Casarrubias aseguró que en breve podría analizar mediante sus abogados para ejercer las acciones legales en contra del gobernador Graco Ramírez por obstruir los recursos al Tribunal Estatal Electoral y al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).

“(…) Déjenme platicar con mi jurídico a ver hasta dónde es posible si nos van a dar acompañamiento los demás 10 partidos políticos que somos los afectados. Yo he sido muy claro compañeros y ahí les dije y solicite a mis compañeros presidentes de los demás partidos políticos a que denunciáramos a ese ratero que tenemos como gobernador, y ustedes se dieron cuenta que hasta el presidente del PAN se ofreció por la vía jurídica impulsar acciones, pero como no han hecho nada, ha sido porque no le van a pegar a su patrón cómo le van a pegar a quien los ha mantenido durante seis años al Gobernador menos los criados que son los diputados”, dijo.

Por tal motivo, exhortó a los consejeros del IMPEPAC a promover las acciones jurídicas en contra del Poder Ejecutivo y Legislativo, ya que cuenta con los suficientes elementos para interponer una demanda, ya que el delito se encuentra consumado, por lo que consideró necesario que los máximos órganos electorales quienes han sido los más afectados a interponer las acciones legales.

“Los consejeros del IMPEPAC no quieren hacer las acciones legales en contra de Graco porque le tienen miedo a este bribón que tenemos como gobernador, tenemos que demostrarle todos juntos a este gobernador corrupto y a su hijo que está peor, que no es dinero de ellos y que debe de haber respeto a las instituciones electorales y si a ellos que no han demandado, sólo quiere decir que sólo hay acuerdos en lo oscurito (…) Está mal que este bandido y ratero del Gobernador esté reteniendo los recursos”, indicó.

Por último, el legislador denunció que los consejeros del IMPEPAC, sólo se han conducido por intereses políticos, debido a que este tipo de negativas sólo han demostrado que los funcionarios electorales no pueden ser “confiables” para el próximo proceso electoral.

“Desafortunadamente los consejeros del IMPEPAC, los que mandan en el IMPEPAC nada más se dirigen por intereses políticos, porque ahora que tienen el problema encima, no le quieren entrar, yo me pregunto por qué, yo le dije a los del IMPEPAC hagan la denuncia en contra del Gobernador y yo la firmo y la llevo, hasta ahorita no me han hecho nada, porque esa es la pregunta, qué hago, le sacatean porque algo hay de por medio”, finalizó.