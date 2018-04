Local

Erick A. Juarez |

2018-04-13

-Por parte de la presidenta del TSJ, María del Carmen Cuevas y Bertha Rendón

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el estado de Morelos, Carlos Iván Arenas Ángeles, denunció ser víctima de “violencia verbal” ejercida por la presidenta del Poder Judicial, María del Carmen Verónica Cuevas López y la impartidora de justicia, Bertha Rendón Montealegre, luego de que esta última en una sesión de pleno realizada el pasado 23 de marzo le llamara ignorante.

En entrevista telefónica, Arenas Ángeles denunció que ha sido objeto de una persecución y violencia verbal al interior del TSJ por parte de los impartidores de justicia, donde en la sesión de pleno desarrollada el pasado 23 de marzo del presente año, al hacer uso de la palabra para razonar su voto derivado a que se había votado para la creación de una comisión transitoria para ejercer las funciones que se desarrollaban en el Consejo de la Judicatura.

Por tal motivo, dijo que derivado a esas acciones que se registraron hace unas semanas, podría interponer un juicio de amparo ante los juzgados federales, debido a los actos de violencia del que ha sido objeto.

“En esa sesión y cuando me dieron el uso de la palabra, abruptamente la presidenta Carmen Cuevas me interrumpió a efecto de que no pudiera concluir mi razonamiento para fijar postura para un voto en contra que renuncie para la creación de esa comisión transitoria, pero lo más lamentable empezó a levantar la voz e incluso a agredir y yo le pedí respeto y eso trajo como consecuencia que yo no concluyera mi intervención” (sic), dijo

Cabe destacar que de acuerdo con un audio de la sesión de ese día se muestran los hechos cuando el magistrado Arenas Ángeles realiza su intervención:

Cuevas: Ese es parte del contenido de su voto.

Arenas: si

Cuevas: Lo está razonando...

Cuevas: Me parece como si fuera una clase...

Arenas: Me permite...

Cuevas: Si magistrado...

Arenas: Pide respeto, porque está haciendo uso de la palabra....

Cuevas: Se exalta y reprende pidiendo respeto, nosotros ya sabemos los términos de la reforma...

Arenas: Le pido respeto.

Rendón: El moderador también puede interrumpir.....

Cuevas: Y respete este recinto por favor, usted es el menos indicado para hablar de respeto....

Arenas: Es cuánto.

Bertha Rendón: Ignorante...

Por tal motivo, el impartidor de justicia dijo que en breve podría presentar una acción judicial ante los juzgados federales por las anomalías en las que han incurrido en reiteradas ocasiones los magistrados allegados a la magistrada presidenta del Poder Judicial, María del Carmen Verónica Cuevas López.