Local

Yesenia Daniel |

2018-04-13

Jojutla, Mor. La Asociación Civil “Jojutla sigue en pie” que gestionó 52 millones de pesos para la reconstrucción de 400 casas en el municipio de Jojutla, llevó a cabo una reunión informativa con la gente que podría calificar para que su casa sea reconstruida tras el sismo del 19 de septiembre. En esta reunión los integrantes de la AC, informaron que el beneficiario aportará 40 mil pesos del costo total de la vivienda, mientras que el gobierno federal y las fundaciones ponen las otras partes.

“Jojutla sigue en pie”, es una Asociación Civil que surgió en Jojutla tras el sismo. La integran comerciantes y pequeños empresarios del municipio, y entre las aportaciones a la comunidad está la gestión y habilitación del auditorio municipal y de la explanada del mismo, para que los comerciantes que perdieron sus locales pudieran seguir activos.

La semana pasada “Jojutla sigue en pie”, anunció la gestión de 52 millones de pesos que se obtuvieron a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el movimiento que surgió también después de los sismos de septiembre, “Fuerza México”, en donde se recibieron donaciones de empresas para ayudar a las comunidades devastadas por los fenómenos naturales en Guerrero, Puebla, Chiapas, Morelos y Oaxaca.

Mariano Eguiza Castro, presidente de la AC “Jojutla sigue en pie”, explicó que la constructora “Grupo Mía”, construirá 400 viviendas con el mismo prototipo que consta de 3 recámaras, baño completo, sala, comedor y cocina; el modelo de vivienda es de una planta, con una superficie de 60 metros de construcción. Por el momento la invitación sólo es para la población damnificada del municipio de Jojutla y sus poblados, rancherías y localidades.

También detalló que el dinero gestionado proviene una parte del movimiento “Fuerza México”, y la otra del gobierno federal que otorgó para las zonas declaradas como “zonas de desastre”, quedando de la siguiente manera: 40 mil pesos aporta el beneficiario, 70 mil el gobierno federal y 60 mil Fuerza México, dando como total 170 mil pesos que es el valor comercial de la vivienda que se entregará.

Al decir esto, el presidente de la Asociación Civil, subrayó que la reconstrucción de las casas no tiene tinte partidista, así como ningún condicionamiento político.

“Esto está alejando de cualquier tinte político, la Asociación no tiene ningún participante actual en política, nosotros nunca hemos estado en la política; hubo gente que estuvo en el comité y que ya quiso agarrar el comité como trampolín político (pero) ya no está porque esto no se trata de hacer política, se trata de ayudar a la gente, entonces no hay ningún tinte político y no tiene ninguna preferencia partidista, ni nada”, comentó Mariano Eguiza.

Para poder ser beneficiario de la vivienda, puede ser o no beneficiario del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), es decir, las personas interesadas en esta propuesta, pueden pagar con las tarjetas que se les dieron como apoyo, o bien, juntar los 40 mil pesos y pagarlo al hacer el convenio con la constructora. El pago es una sola exhibición.

Para mayores informes la AC puso a disposición el número telefónico 734 34 402 28 o la oficina ubicada frente a la secundaria Benito Juárez, en la entrada a la colonia del Bosque del lado derecho en una reja negra donde hay unas escaleras, tanto el número como la oficina tiene un horario de 10:30 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes.

La AC informará en el transcurso de las próximas semanas si logró conseguir llevar el proyecto a otros municipios vecinos en donde también hay la necesidad de reconstrucción como Tlaquiltenango, Zacatepec, Tlaltizapán, Puente de Ixtla, etcétera.