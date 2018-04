Desde l@s redes... - El PRI y su debacle

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2018-04-13

Para los que suelen perder la memoria fácilmente y experimentan una especie de trauma político que impide evocar los recuerdos difíciles, diremos que el PRI en Morelos se fue al caño electoral hace varios años, pero hacia finales del siglo pasado inició su debacle perdiendo en las elecciones locales de 1997 posiciones importantes en distritos locales y alcaldías. Las elecciones del año 2000 fueron el acabose perdiendo desde la gubernatura, buena parte del Congreso local y decenas de alcaldías, es decir, la aplanadora electoral de casi 70 años había culminado.

Sirva de contexto lo anterior para ubicar lo que hace unos días pasó con algunos dizque prominentes cuadros del PRI, que decidieron tirar al cesto de la basura su militancia para pasarse a las filas del Partido Social Demócrata, con el argumento de que el tricolor dejó de ser el gran partido y cayó en desgracia. Y es que a Andrés González y a Romualdo Salgado (entre otros), se les olvidó decir que eso pasó hace 20 años, los mismos que tardaron en darse cuenta y reconocer que sus mejores tiempos habían pasado. Quizás también se cansaron de esperar turno para los despojos que este instituto ha tomado desde que es oposición, y decidieron probar suerte aventurándose en el espejismo que promueve la cesión y herencia del poder público en Morelos en las próximas elecciones.

Como quiera que sea, hace mucho que con este tipo de acciones los priístas traidores y resentidos (así los califican sus dirigentes y ex compañeros militantes) no asustan a nadie, sobre todo porque se trata de nombres más que de personajes con arrastre y arraigo, a quienes se ubica perfectamente en un contexto en el que el PRI navega sin timón y sin bandera, y sin posibilidades de regresar al poder público; un partido al que se han acostumbrado a ver en cada elección la deserción de dirigentes o figuras que en otros tiempos representaron algún capital, pero que ahora no significan más que sus intereses personales y a los que los siguen unos cuantos.

Así es que quien compró lo que estos ex militantes priístas devaluados pusieron en venta es como el mal negocio de quien compra una fábrica de hielo en el polo norte, pues su rentabilidad política es nula, aunque ellos contemplen en sus cuentas alegres miles de votos, y lo mismo ocurre con los dos representantes de una agrupación fantasma de profesores, que muy alegremente se presentaron a una rueda de prensa para echarle pluma a sus cuentas y anunciar su adhesión a Morena.

Los que se dijeron líderes magisteriales pero que en realidad no son tal, Fernando Salgado y Bernardino Vega, nunca han representado al magisterio del estado en ningún sector sino que a través de la extinta corriente de Nuevo Sindicalismo, se dedicaron a chantajear a los dirigentes en turno del SNTE en la entidad, para permanecer por décadas ocupando comisiones sindicales. Incluso, Salgado Delgado ostenta el récord de más años como comisionado sindical dentro del magisterio del estado, pues por casi dos décadas gozó de esta canonjía…

L@AS REDES: Blanco de los ataques de algunos comunicadores oficiosos a sueldo con cargo al erario, el ex rector de la UAEM Alejandro Vera Jiménez, no deja de inquietar a sus adversarios políticos y en la carrera por la gubernatura del estado les incomoda a varios, no sólo por su posición crítica frente a los agudos problemas y el desastre en que ha quedado el estado después de los malos gobiernos, sino también por su ascenso en algunos sondeos serios sobre las preferencia electorales, por lo que no habrá que perder de vista al abanderado del Partido Nueva Alianza… Por cierto que otro aliancista, el que va para el Senado de la República, Ángel García Yáñez, inauguró la noche del pasado miércoles una casa de campaña y gestoría en la capital del estado, allá por los rumbos de La Selva. Quien está muy bien posicionado en los sondeos por la carrera para la Cámara Alta del Congreso de la Unión sin duda, y por mucho, es el aspirante más activo y sabe que esta fórmula, la del acercamiento directo con la gente, es lo que le da resultados ya que así ganó la diputación federal hace casi tres años… Por fin les cayeron en la movida a los saboteadores del suministro de agua potable en Cuernavaca y ahora sí, el SAPAC tiene elementos para proceder, veremos…

