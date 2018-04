Opinión - El imperialismo, enemigo de la humanidad. Hierve el caldero político…hierve.

Opinión

| Hugo Carbajal Aguilar

2018-04-13

Es bueno que el Imperio Yanqui se manifieste en toda su crudeza y sin ambages. Esto ayuda a clarificar la idea que se tiene de ese país con respecto al nuestro. Toda su historia es de depredación, de atentados contra la vida; ha crecido con sangre y muerte; ha impuesto su hegemonía con violencia inaudita; ha ocultado sus aviesas intenciones utilizando a peleles de países dependientes para salirse con la suya, utilizando también, por supuesto a militares en nuestro cono sur latinoamericano, comprando sus decisiones que han simulado ser patrióticas pero que no son más que la entrega total de su país a intereses empresariales gringos. Esto se califica como Traición a la patria, esa es la acusación. Véase la conducta de los presidentes de Brasil, de Argentina, de Chile, el nuestro incluido. Dan vergüenza.

La letra del himno sandinista los retrataba en todo su esplendor: Luchemos, contra el yankee, enemigo de la humanidad. Parece que obligaron a los sandinistas a quitar esa frase de su himno cuando sólo evidencia una conducta histórica. Donald Trump es hijo de esa historia. Su abuelo llegó de Alemania para establecer burdeles en EEUU e iniciar su riqueza, ahora no hace más que desenmascarar los objetivos que su país de adopción siempre ha mantenido: quedarse con los recursos naturales de esta nuestra América entera, imponer a aquellas autoridades que correspondan a esas tareas y les cuiden su patio trasero. En ese sentido Trump no tiene más que agradecer a los Salinas, Zedillo, Fox, Calderones y Peñas que han cumplido con creces esa encomienda. Graduados como los conserjes de este vecindario nacional pleno de riquezas lo han entregado de lleno a sus amos yanquis.

La oferta no sólo incluye los energéticos que ya hemos enumerado (gas, petróleo, metales, minerales, agua-incluyendo el agua- por eso se dice que van a privatizar la lluvia) sino también la mano de obra abundante, barata, calificada, dócil, flexibilizada y sumisa al gran capital. El país entero se maquilla y embellece para agradar a los empresarios extranjeros que ven en él más oportunidades de acumulación de riquezas.

¿Cuál es el escándalo que suscita entonces López Obrador? Si entendemos bien sus propuestas en ningún momento se pone en riesgo el modelo económico capitalista. En realidad sólo se propone recuperar el papel del Estado atendiendo al Art. 25 Constitucional que lo erige como el eje rector de la Economía nacional. No es el Mercado sino el estado quien debe dirigir y orientar la Economía respondiendo a tres preguntas esenciales:

¿Qué Producir? En relación con la escasez, de ahí que una definición de la Economía sea precisamente ésa, la Ciencia de la Escasez. Así, con mayúsculas. ¿Cómo producir? En relación con la eficiencia. De aquí el papel de las Ingenierías. Producir con eficiencia y con eficacia a fin de satisfacer necesidades antes que generar ganancias. Y, ¿para quién producir? En relación con la Equidad que quiere decir darle más a quien más necesita.

El riesgo es que este esquema propuesto puede oxigenar al neoliberalismo en tanto que probaría que sí se puede continuar con el mismo modelito dando, de vez en vez, oportunidades de mejoría a la supervivencia de los marginados. Vamos, no se propone ninguna vía al Socialismo como algunas mentes calenturientas andan pregonando y escandalizándose y persignándose y encomendándose a todos los santos y rezando rosarios y ofreciendo mandas a la Guadalupana. Estos fanáticos hijos del fariseísmo más trasnochado deberían suplicar a sus divinidades que les infundan ya no el don de lenguas y el de sanación sino al menos una porción de sentido común que es el menos común de los sentidos. Ya comentaremos algunas propuestas que benefician a la colectividad más necesitada pero que no van a la raíz, es decir, no son radicales.

Bien por Trump que con desvergüenza y cinismo se manifiesta tal cual es. Depende de los mexicanos entender su postura y aprender a distinguir quién o quiénes son los enemigos. Esto aún no se acaba… El espacio, sí.