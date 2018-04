Nosotros - El sabor de la mentira

Opinión

| José María Román Román

2018-04-13

El agotamiento del sistema político mexicano se debe en gran parte al abuso de la mentira y al exceso de la realidad que golpea a la sociedad en que se desenvuelven nuestros políticos. Es pues, la mentira parte de nuestra realidad que a diario nos lastima.

La costumbre que por desgracia se ha hecho en el a veces llamado arte de mentir nos está golpeando cada vez con más fuerza porque cada vez para algunos es más difícil consentir que nos sigan mintiendo para ocupar un cargo público. No hemos construido desde las bases más elementales la estructura necesaria para formar a nuestros individuos con los valores esenciales para hacer de ellos un buen ciudadano. La política desde ese ángulo está expuesta como fundamento de un fracaso anunciado. Se busca y desde hace ya muchas décadas incursionar en la política como un negocio y no como un valor que enaltece al individuo. Se mira como una solución del yo personal y no del interés general de la sociedad. Esto nos ha llevado al grado de prostituirla y hemos engendrado verdaderos expertos en el arte de la manipulación y el enriquecimiento personal. El cambio no es necesario, es indispensable, pero como están las reglas, ese cambio se mira lejos e incierto. El fundamento de los actores para llegar al poder se basa en prometer sin explicar el cómo cumplir las promesas o en su caso en ofrecer (caso de la beca salario) indiscriminadamente sin medir las consecuencias de que un regalo social debe de contener una reciprocidad para que se valore. La consecuencia de esos hechos ha traído, no la superación ética, moral o académica de los jóvenes, sino la costumbre que se hace ley, de regalar o de recibir dinero a cambio de nada.

Este Pan y Circo que se inició en los tiempo del imperio de la vieja Roma se aplica en México todos los días y esta costumbre la están llevando a cabo todos los candidatos de todos los partidos. Porfirio Díaz, al final de su mandato practicó lo mismo, de ahí que uno de nuestros grandes pintores José Guadalupe Posadas esbozara en su obra serias críticas sobre el pan y circo que practicó el dictador a la sociedad de aquel entonces y que terminó colapsándola mediante el movimiento social de 1910. Muchas veces parece ser que la competencia está más en las promesas que en las soluciones de las realidades. Eso es malo, muy malo para la sociedad porque entonces desajustamos los valores y explotamos a unos frente a otros. Es decir, le quitamos al que trabaja para darle al que no trabaja que infinidad de veces está en edad de ser autosuficiente y producir al menos para sí mismo. Estamos pues fabricando desde la política un esquema de valores que fatalmente nos va a llevar a un desajuste. El nepotismo recurrente de muchos políticos nos dice mucho del acaparamiento del poder por parte de unos cuantos y si bien periódicamente es posible sacudírselos, la sociedad está tan acostumbrada que parece ignorar esa realidad que después de cada proceso electoral se hace repetitiva. Nos hemos acostumbrado a lo fácil y hemos hecho de lo fácil un proceso que a base de mentiras nos los regalan cada tres o cada 6 años.

Hoy, nuevamente saldrán promesas no reguladas en la ley, diciéndonos lo fácil que es la vida y lo mucho que nos darán los candidatos cuando lleguen al poder. Como es costumbre, no cumplirán y como se ha hecho costumbre, a muchos nos gustará la mentira. Como regularmente ha pasado desde que se dice que ya somos una democracia, unos volveremos a creer en sus mentiras y volveremos a refrendarles el poder mediante el voto. No importará los cientos de miles de cadáveres que por años ha venido acumulando en las calles la delincuencia organizada que parece es totalmente invencible y que los políticos o se coluden o la ignoran. Seguiremos sufriendo ese 10.7% de paz deteriorada durante 2017 y que reporta antier en Instituto para la Economía y la Paz que delata 29 mil personas asesinadas. Tampoco nos va a importar razonar que cada vez son más los requisitos innecesarios para tener o instalar una pequeña o mediana empresa que es generadora de empleos. Creamos o crean burocracia los políticos pensando que es el gobierno el que debe dar empleo y no el particular a través de la iniciativa que haga viable esa posibilidad para generar fuentes de trabajo y riqueza.

Nuestros políticos piensan que repartir la riqueza es la solución, cuando la respuesta está en crear la riqueza. Sencillamente no se puede repartir lo que no se tiene y ese pequeño y gran detalle, se olvida. Están enfrascados nuestros congresos y organismos electorales en ver que se cumpla la paridad de género en lugar de emitir leyes viables a la especie humana, se distraen en los detalles del género. Una sociedad verdaderamente democrática no debe importarle si es hombre o mujer el gobernante, debe buscar según la filosofía social de los clásicos, a los mejores mujeres u hombres que tienen en su sociedad para hacer del gobierno el organismo que haga que la sociedad progrese. Inglaterra ha sido una gran potencia gracias a sus Reinas, Rusia lo ha sido igualmente. La historia está plagada de realidades sobre mujeres que son y han sido ejemplo de capacidad y congruencia, pero aquí perdemos tiempos valiosos dividiendo al ser humano por ser hombre o mujer. Ya debe haber un ¡basta!, la economía y la seguridad, pasando por la democracia estánsufriendo un grave deterioro y nadie quiere parar este trágico hecho.