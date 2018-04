Deportes

2018-04-13

CIUDAD DE MÉXICO.- El silbante sinaloense, hecho en el arbitraje morelense, César Arturo Ramos Palazuelos, después de pitar la final del certamen de Copa que ganó el Necaxa al Toluca 1-0, en el estadio Victoria de Aguascalientes, le corresponderá dirigir el juego entre los Pumas de la Universidad y los Camoteros del Puebla, en el estadio de Ciudad Universitaria, a las 12 dominicales, en un juego en el que cualquiera puede salir con banderas al aire, debido a su irregular desempeño dentro del presente torneo.

César Arturo Ramos Palazuelos es el árbitro que representará este rubro en el campeonato del mundo que se llevará a cabo en Rusia, y esta clase de partidos no ayuda precisamente mucho, dado que son escuadrones de un ritmo semilento y que, aunque saben que el que pierda seguramente se quedará fuera de la competencia, los poblanos se dan por bien servidos con alejarse de los últimos lugares de la tabla del porcentaje, y en el caso de los Pumas, ya no sentir el fuego en los aparejos, se puede considerar como suficiente, así que parece que no hay una exigencia grande para estar en las finales.

Designaciones

En las designaciones arbitrales para este fin de semana, en la primera división nacional:

Para Xolos de Tijuana Chivas del Guadalajara, Jorge Antonio Pérez Durán.

Para el Atlas frente al Querétaro, Diego Montaño Robles será el central.

Para los Lobos Buap y los Hidrorrayos del Necaxa, Francisco Chacón Gutiérrez.

Para los Tigres del Universitario de Nuevo León y el Cruz Azul, Marco Antonio Ortiz Nava en la última llamada para los Cementeros con destino a las finales.

Para los Tuzos del Pachuca y Santos Laguna, Roberto Ríos Jácome.

Para los Monarca del Morelia y los Diablos Rojos del Toluca, Fernando Hernández Gómez, en duelo que puede ser vital para las aspiraciones de los hidalguenses.

Para las Águilas del América y los Rayados del Monterrey, Jorge Isaac Rojas Castillo.

Para los Pumas ante el Puebla, César Arturo Ramos Palazuelos.

Para los Tiburones Rojos del Veracruz y los Panzas Verdes del León, Fernando Guerrero Ramírez, en donde los escualos pueden dar otro paso directo hacia la salvación

Rama femenil

En los dos encuentros semifinales se tiene la participación de seis mujeres en el arbitraje, las centrales y las auxiliares, mientras que el cuarto árbitro y la asearía estará en manos de los caballeros, de acuerdo a las designaciones que se dieron ayer.

Para el juego entre el Toluca y el Monterrey, Francia María González Martínez será la central, y por las bandas, Brianda Guadalupe Hernández Zavala y Viridiana Aglaeth Flores Ayala, y para el Tigres frente al América, Priscila Eritzel Pérez Borja y en las bandas, Yudilia Carolina Briones Covarrubias y Diana Stephanía Pérez Borja.