Observador político - PRI, fuego amigo…

Opinión

Gerardo Suarez |

2018-04-12

El PRI mal y de malas con Jorge Meade Ocaranza y en tan solo una semanas como candidato a gobernador ha logrado unificar a todos… pero en su contra. El primer golpe empezó con el aliado tricolor por décadas: El Partido Verde Ecologista que decidió romper la alianza cuando supo que iba el Fraile como abanderado y anunció Javier Estrada que era mejor ir solo que mal acompañado. Ahí en el tricolor hay fuego amigo.

MEADE, VA POR TODO… PARA ÉL.- Jorge Meade Ocaranza, el oriundo de Tamaulipas, aquél que se fue de Morelos cuando el PRI perdió la presidencia de la república y la gubernatura del estado en el año 2000 para regresar una década después con una fundación disfrazada desde donde intentó ser candidato a gobernador y al final, le alcanzó para haber sido titular de la Sedesol por espacio de poco más de cinco años.

Sin embargo ahora, la situación es difícil para los militantes priistas, para los que se dicen “líderes” de lo que queda de ese partido en razón de que va por todo, está obsesionado y sabe que es su última oportunidad como amasar lo más que se pueda de recursos en esta intervención como abanderado tricolor a la gubernatura.

Meade Ocaranza tan pronto fue designado candidato, empezó a tomar decisiones para favorecer a sus cercanos sin importarle el partido y mucho menos el trabajo que venían desarrollando de tiempo atrás los priistas morelenses, por eso, poco a poco están huyendo del barco que de forma precipitada se está hundiendo.

¿Pero cuál es el problema del Fraile? El punto es que él quiere controlar todo, el partido, la coordinación de la campaña, los sectores y organizaciones y hasta la entrega de candidaturas a sus incondicionales, habla mal de todos y los señala constante y permanentemente, logrando provocar una crisis con prácticamente todos los priistas.

La crisis que se ha intensificado al interior del PRI ha sido provocada por el candidato tricolor, y el único aliado que ha logrado amarrar, por el momento es Amado Orihuela Trejo, otro simular y quien ha vivido sin trabajar durante ya varios años.

RENUNCIAN COMITÉS MUNICIPALES AL PRI.- Recientemente se registró una desbandada de militantes priistas como sucedió con actores políticos que decidieron manifestar su apoyo a la candidatura del candidato a gobernador por el PRD y PSD, Rodrigo Gayosso Cepeda y que pertenecen a los municipios de Jojutla, Puente de Ixtla, Tlaltizapán, Yautepec, Cuautla, Temixco, entre otros. Los nombres más conocidos son: Delfino Toledano Alfaro, exdirigente de la Confederación Nacional Campesina; Andrés González García, exdiputado local y ex secretario de Finanzas; Romualdo Salgado Valle, expresidente del PRI en Cuernavaca y ex regidor de la capital, entre muchos otros.

Carlos Hernández Adán, presidente tricolor en la ciudad también renunció por las enormes diferencias con Jorge Meade, pero no son todos, ahora también se presentó de forma oficial ante Alberto Martínez González, la renuncia del presidente y secretaria general del Comité Directivo Municipal de Temixco, pero está sucediendo lo mismo con sus homólogos de Emiliano Zapata y Puente de Ixtla, por lo que la crisis de lo que queda del PRI sigue aumentando de manera alarmante.

Lo que no quiere darse cuenta y si lo sabe le vale, es que hoy en día se puede constatar que el PRI está en una crisis profunda y sí las cosas están mal, se debe en gran medida a que una persona se está quedando con todo como sucede con Meade, el malo, el de Morelos.

La llegada de Jorge le hizo daño, mucho daño al PRI. Insisto, pretende quedarse con todo quizá porque sabe que le llevan 25 puntos de ventaja y él está peleando los últimos lugares de la preferencia electoral. El Gumaco, no escucha, no entiende, les reclama a todos, y hasta el momento, no le ha caído el veinte que él es el candidato y que en lugar de tratar de hacerla de coordinador de campaña del Meade, el bueno, Pepe, el presidenciable, busca acaparar todo y mantiene una posición de no gastar un solo peso en su campaña porque se está agandallando y aprovechando del apellido de José Antonio Meade. Sus allegados, aseguran que se está quedando con el dinero que el nacional y el comité municipal le han entregado para la campaña.

En lugar de andar en la búsqueda del voto anda peleándose con todos y acaparando hasta lo imposible. Este es el verdadero Jorge Meade Ocaranza, el malo.

LA PREPOTENCIA DE FIDEL DEMÉDICIS.- El ex perredista que decidió regresar en los primeros días de enero de este año a San Lázaro para no dejar de cobrar los 155 mil pesos mensuales de salario así como los alrededor de 350 mil que les hacen llegar como dieta, se apropio de la vía pública. Y es que mandó quitar los coches que se estacionan a un lado de su casa.

El ahora candidato independiente a gobernador, poco le importa no pagar ni hacer ninguna contribución fiscal al municipio, por utilizar la vía pública y es que él cree que puede excederse en sus privilegios.

Y es que, por indicaciones del senador Fidel Demédicis Hidalgo, su secretario particular obligó a los ciudadanos a que retirarán sus carros o de lo contrario, amenazó con que llamaría a la grúa, o peor aún, les poncharía las llantas. Lo que sucede que al senador no le gusta que se estacionen en su propiedad porque asegura que él tiene invitados que constantemente van a desayunar a su casa, además de que anda organizando su campaña política y no deben haber carros que les estorben a los que llegan para la estrategia a desarrollar.

Según versiones de los vecinos, Fidel Demédicis, quiere pavimentar la privada, (ponerle adoquín), en donde está ubicada su residencia, aun cuando él es oriundo de Temixco. Sucede que ahora, el Senador tiene su residencia en una de las colonias en donde sus habitantes tienen un ingreso per cápita mayor al resto de la población.

Por eso, amenazó a través de su secretario que una vez que gane la gubernatura, mandará poner una reja metálica eléctrica en la privada, para que sólo sus vecinos afines tengan acceso de ingresar a la privada. Email: gerardonoticias01@gmail.com

