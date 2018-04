Local

Erick A. Juarez |

2018-04-12

La falta de recursos en el Tribunal Estatal Electoral (TEE) ha provocado que los trabajadores realicen sus actividades a altas horas de la noche, así lo dio a conocer el presidente del máximo órgano de impartición de justicia, Francisco Hurtado Delgado, por ello exhortó a los diputados locales a que otorguen mayores recursos en vísperas de los comicios del primero de julio.

En entrevista, el titular del TEE, Francisco Hurtado, dijo que la propuesta de siete millones que les ofrecieron los legisladores “no es suficiente”, ya que esperan que durante la sesión de este miércoles, los legisladores locales puedan sensibilizarse para ampliar los 17 millones de pesos, por lo que exhortó a que hagan valer su libertad y soberanía como Poder; ya que los próximos comicios serán atípicos por llevarse a cabo unas elecciones con candidatos independientes.

Explicó que una de las consecuencias de las cuales hoy viven ha sido que los trabajadores del TEE han trabajado a marchas forzadas, duplicando o triplicando sus horarios laborales, debido a que los 42 empleados no han sido suficientes para los asuntos judiciales que han llegado.

“Sí hemos estado trabajando con el poco personal que tenemos; hemos estado duplicando o triplicando horarios de trabajo por jornadas a altas horas de la noche y no considero humano esto que está pasando en el tribunal por la falta de recursos que nos han limitado en el estado”, reveló.

Hurtado Delgado señaló que hasta el momento han resuelto alrededor de 174 asuntos de los cuales, la mayoría de los expedientes han sido por recursos de apelación que ha emitido el IMPEPAC, entre los que destacan los acuerdos de registros y multas a partidos políticos.

Por ello, exhortó al Congreso Local dotar de mayores recursos, ya que han duplicado horarios de trabajo para cumplir en tiempo y forma dichos requerimientos.

Por último, dejó en claro que su parentesco con el senador Rabindranath Salazar, no influyó para avalar la candidatura de Cuauhtémoc Blanco Bravo como aspirante a la Gubernatura por Morelos, tal como lo manifestó el dirigente estatal del PRD, Matías Quiroz Medina, quien pidió su renuncia.

"Soy muy respetuoso de la libertad de expresión, sin embargo, no se comparte toda vez que el Tribunal Electoral se rige con apego a la ley y así ha sido mi actuar nunca he negado desde el 2014 que asumí este puesto que el senador Rabindranath Salazar es mi cuñado, sin embargo cuando la ley me lo exige me he excusado (…) Yo no tengo ningún interés por favorecer a Cuauhtémoc Blanco, solo me apegó a la ley".