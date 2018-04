Local

2018-04-12

-Antorchistas la señalan de realizar cobros ilícitos en 11 comunidades del municipio

Vecinos de Totolapan adheridos al Movimiento Antorchista tras haber acudido a la Comisión Estatal del Agua (CEAGUA) para pedir informes sobre un proyecto, denunciaron que la edil de la localidad María de Jesús Vital Díaz ha querido sacar provecho de él a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

María Teresa Carranza Flores, vecina de la localidad, señaló que tras llevar más de tres años sin la perforación del pozo en la comunidad de San Agustín y de haber emitido una minuta a la comisión sobre la obra, el director de Estudios y Proyectos Emanuel Carreón informó que el mismo había sido cancelado debido a que no existió un acuerdo ni compromiso de la compra venta de un predio que solicitaba la dependencia al ayuntamiento encabezado por la perredista María de Jesús.

Fue este miércoles por la mañana que los inconformes recibieron la noticia sobre la cancelación de la obra que fue gestionada por el Movimiento Antorchista, ante esto, los vecinos mencionaron que a pesar de las acciones la presidenta municipal ha acudido a las comunidades para pedir un aporte del 13 por ciento del recurso que llega del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ramo 33 para la construcción del pozo, es decir, de un millón 725 mil pesos que le compete a cada comunidad se pide la cantidad de 442 mil pesos.

“Nosotros llevamos una minuta donde el ingeniero nos lo entregó para desmentir a esta persona, que no se valga para pedir el recurso de todos nuestros barrios porque es un recurso que nos pertenece a cada barrio, abramos los ojos y no permitamos que esa persona siga actuando de esta manera, este proyecto del pozo lo ha gestionado Antorcha Campesina y no es de este año, son años atrás que hemos luchado por este logro del cual no se no había indicado que ya había una resolución, se dirigieron con la señora presidenta entonces ahorita nosotros venimos a pedir una explicación y esta es la explicación que nos dieron” expresó.

Finalmente, María Teresa mencionó que ante el abuso de autoridad por parte de la presidenta del sol azteca se dio la pérdida de 3.4 millones de pesos para la creación del pozo, además enfatizó que desconocen para qué o en qué ocupará la cantidad de dinero que exige a 11 barrios de Totolapan, ya que argumenta que es para el pozo, sin embargo, el proyecto está cancelado.