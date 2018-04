Opinión - Rescatar la dignidad de la profesión del periodismo

Opinión

“Cuánta falta hace a este país explotado y engañado por tantos embaucadores patrios un ejemplo de intelectuales, pensantes y honestos que fustiguen al poder político corrupto hasta sus raíces”, decía el “Nigromante” Ignacio Ramírez, en uno de tantos escritos; y agregaba, en referencia a los periodistas “colosos de la pluma incendiaria”, tienen que ser seres humanos universales sentir la profesión del periodismo como una devoción patriótica y no como un empleo gratificante o de ocasión, que sean capaces de sentir rabia e indignación ante tantos abusos que se cometen diariamente contra el pueblo pobre”.

No es novedad decir, que el verdadero periodismo es una profesión noble, humana, al servicio de la colectividad cuyos principios son la objetividad, la veracidad, la honestidad, la transparencia en la información, la ética y la moral entre otros, sin embargo, al ejercicio periodístico lo manchan prácticas deshonestas, hallándose viciada principalmente por las coacciones y control de parte del poder en sus varias vertientes: el gubernamental, el sindical, el económico, el de los partidos políticos y la cauda de políticos que se mueven en busca de protagonismos, notoriedad, imagen, por lo general en defensa de intereses personales o de grupos y sobre todo, se hace notorio en tiempos electorales, cuando los medios, (con sus excepciones) a través de comunicadores, son utilizados de varias maneras por políticos acomodaticios, oportunistas, “chapulines”, en general los que pululan en las fuerzas políticas, hallándose no pocos redactores de notas escritas o entrevistadores con cámaras y micrófonos en ristre que inclinan notas y comentarios favoreciendo al personaje convenido o denostando, sin descartar calumnias, contra adversarios según la consigna que reciben de quienes ofrecen diverso tipo de dádivas.

En Morelos en particular, al gremio periodístico lo acechan: el “maiceo”, el control gubernamental, la explotación de dueños de medios con retribuciones miserables, y la sarta de políticos que buscan la nota, el micrófono y los reflectores cuidando que no les generen las entrevistas o conferencias de prensa gasto alguno, de esta manera ya se ha hecho costumbre ver en el centro de Cuernavaca ya en la plancha del Zócalo, a la salida del palacio de gobierno o de dependencias oficiales a reporteros de la fuente política de los medios locales y hasta nacionales solicitando entrevistas a funcionarios o candidatos que se postulan a cargos de elección, sintiéndose los entrevistados personajes importantes y con notoriedad gracias al espacio que les brindan los medios de información.

No siendo privativo este fenómeno del estado de Morelos-- pues se ofrece en todo el país-- si es notorio que la clase política en esta entidad en tiempos electorales utilizan a su modo y conveniencia a comunicadores, (con las excepciones por supuesto) aprovechándose de su precaria situación económica muchos de ellos, generándose la manipulación informativa, el servilismo, llegándose incluso a la humillación de quienes cambian su dignidad por un plato de lentejas.

No se generaliza este criterio, pues hay en Morelos periodistas que defienden su profesión, su dignidad y se conducen con decoro, defienden la veracidad y escriben con objetividad; esos periodistas gozan de credibilidad y respeto, no obstante, buen número de reporteros y comunicadores y los llamados formadores de opinión venden su trabajo informativo, otros tantos se hallan al servicio e intereses del gobierno del estado siendo ese el resquicio por donde se escapa la credibilidad y el prestigio del gremio aunque no todos merezcan la descalificación.

Las empresas dueñas de medios son otro factor que demerita la profesión del periodismo al negociar la información que en buena medida se vierte favoreciendo intereses del gobierno o de de políticos en general, sumándose la política de empresarios de pagar reducidos salarios a sus trabajadores, originado que éstos busquen y caigan en la tentación del “maiceo”, asunto que denigra y envilece a la profesión del periodismo, lo cual da como resultado que a la sociedad se le priva de una prensa informativa veraz a la que no se le concede confianza y credibilidad, lastimando con ello la precaria democracia existente.

Por último se diría, que miembros del gremio periodístico en Morelos están llamados a defender su profesión, no permitiendo ser utilizados ni comprados por una clase política convenenciera y corrupta. Por ejemplo, si algún político desea voz y micrófonos que los eventos de conferencias de prensa tengan lugar en lugares dignos y no en las banquetas o plancha del zócalo lo que priva hasta de un vaso de agua para quienes viven del trabajo de la comunicación e información. Y recuerden los informadores que los políticos necesitan de los periodistas, que gracias a ellos se dan a conocer sus llamadas plataformas con las que dicen pretenden arribar al poder aunque solo sean sarta de promesas que no llegan a cumplirse. Remember el gobierno de Graco.

